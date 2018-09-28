Порошенко странно повел себя на могиле Маккейна

Президент Украины Петр Порошенко, находящийся с визитом в США, посетил кладбище Военно-морской академии в Анаполисе, где похоронен Джон Маккейн. Внимание СМИ привлекло неординарное поведение политика на могиле сенатора, перед которой Порошенко опустился на колени.

Поступок украинского лидера вызвал не только неоднозначную реакцию в СМИ, но и бурю негодования жителей Украины, которые посчитали, что таким образом он «унизил не только себя, но и всю страну». По мнению пользователей соцсетей, этот жест не что иное, как «признание своей беспомощности» и «привычка кланяться».

Ранее Порошенко уже стоял на коленях перед могилой барона Густава Маннергейма, а также преклонял колени перед памятником так называемой «небесной сотне», посвященном жертвам расстрела на Майдане.

Напомним, до революции 1917 года Маннергейм служил в Русской армии, принимал участие в войне с Японией и Первой мировой войне, во время Второй Мировой перебежал на сторону фашистской Германии, став союзником Гитлера.

Сенатор Джон Маккейн всю жизнь был последовательным противником сначала СССР, а затем и России.