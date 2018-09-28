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Культура
Москва, 28.09.2018

«Последний герой гитары»

«Expert Online» 2018
  • «Последний герой гитары»
предоставлено пресс-службой

«Последний герой гитары», как недавно назвал его в своей кавер-стори журнал Rolling Stone, даст единственное шоу в московском клубе Adrenaline Stadium.

Легенда альтернативной сцены, обладатель едва ли не всех мыслимых музыкальных наград посетит Россию в рамках первого за четыре года мирового турне в поддержку нового альбома «Boarding House Reach». Первый лонгплей Уайта со времен супер-успешного «Lazaretto» (2014) еще больше поляризовал гильдию критиков, заставил поднять головы взгрустнувших было поклонников беспощадных риффов The White Stripes и несомненно рекрутирует Джеку новую армию фанатов.

С присущим ему нонконформизмом Уайт записал пластинку очень разных песен, где любой меломан найдет для себя треки, которые будет еще долго слушать на повторе. Фирменная яростная гитара пронзает сплетение акустических и электронных битов, женский бэк-вокал, орган, фортепьяно, струнные, десятки прочих музыкальных и шумовых инструментов. Все это отнюдь не свалено в кучу, а точечными ударами виртуозно применено от трека к треку. Звуковым арсеналом заведуют сессионные музыканты, «одолженные» у Jay-Z, Кендрика Ламара и других суперзвезд самых разных жанров. Воспроизвести подобный саунд живьем – вызов даже для такого артиста как Джек Уайт. Тем захватывающе перспектива увидеть это собственными глазами. Не останутся в тени и «грэмминосные» хиты The White Stripes, так что хоровое исполнение многотысячной аудиторией «Seven Nation Army» и других знаковых рок-гимнов гарантировано.

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