Финишная прямая

Конец дружбы между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином скорее всего приведет к дальнейшему обострению отношений между США и КНР.

До этой недели дружба с Председателем КНР Си Цзиньпином, о которой так много говорил Дональд Трамп, была единственным светлым пятном на становящихся с каждым днем все более мрачными отношениях между Америкой и Китаем. Однако сейчас исчезла и она. И это не предвещает ничего хорошего.

Выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке, Дональд Трамп заявил, что их дружбе с Си пришел конец.

На этом Дональд Трамп, кстати, не успокоился и окончательно добил журналистов, призвав все страны сопротивляться наступлению социализма.

Окончание дружбы между лидерами двух сильнейших экономик планеты мало кого удивило, потому что этого ждали. Отношения между США и КНР неуклонно ухудшались все полтора года пребывания Трампа у власти. Не далее, как на этой неделе, Белый дом ввел беспрецедентные санкции против китайских военных за то, что они покупают у России ракеты и самолеты. Пекин не остался в долгу и запретил американскому военному кораблю заходить в октябре в Гонконг.

Если взглянуть на американо-китайские отношения в широкой перспективе, то сразу бросается глаза, что при Трампе произошло резкое ухудшение на всех фронтах, начиная от торговли и заканчивая кибербезопасностью и геополитическими проблемами типа Тайваня и Южно-Китайского моря.

«Речь Трампа в ООН стала недвусмысленным объявлением Китаю холодной войны, основанной на ценностях,- уверен Чэнь Чжиу, профессор экономики в университете Гонконга и бывший советник по экономическим вопросам Госсовета КНР.- И хотя президент Трамп не упомянул Китай, говоря о социализме и коммунизме, все прекрасно поняли, о ком идет речь».

Торговая война, по мнению Чэня, является не конечной целью Трампа, а лишь средством достижения более крупной стратегической цели.

Конечно, окончанию дружбы между Трампом и Си мало кто удивился еще и потому, что эта дружба была неестественной с самого начала. Еще в самом начале все обратили внимание на эту сторону их отношений, потому что большую часть избирательной кампании будущий президент посвятил нападкам на Китай. Он обвинял Пекин во всех бедах США. Однако после встречи в Мар-а-Лаго в апреле прошлого года Дональд Трамп объявил о большой дружбе, хотя это не помешало ему неустанно продолжать критиковать Китай.

Справедливости ради следует сказать, что в окончании неестественной дружбы отчасти виноват и товарищ Си, который все смелее и агрессивнее ведет себя на международной арене, что, естественно, не может нравиться многочисленным критикам Поднебесной. Достаточно вспомнить вызвавшее громкую критику заявление китайского лидера на съезде КПК в 2017 году об успешном строительстве искусственных островов в ЮКМ. Очень крупные и далеко идущие цели заявлены и в программе «Сделано в Китае 2025». И уж совсем в штыки критики Китая приняли начало модернизации китайской армии.

Вносят свою лепту в ухудшение отношений между Вашингтоном и Пекином не только Белый дом, но и другие. Пентагон, например, назвал КНР стратегическим конкурентом. Правозащитники, бизнесмены и законодатели требуют от Белого дома ужесточения политики по отношению к Поднебесной из-за ее поведения в торговле и репрессий против противников внутри Китая.

Обе стороны уже предпринимают меры для защиты друг от друга. Китайское правительство запретило СМИ упоминать его флагманскую программу по привлечению талантов после того, как в августе ФБР арестовало одного из ее сотрудников. Говорят также, что Пекин собирается запретить показывать иностранные передачи в прайм тайм.

По словам Эрика Шмидта, бывшего исполнительного директора Google, интернет в течение десяти следующих лет разделится на две части: американский и китайский.

Конечно, за отношениями между Вашингтоном и Пекином напряженно следит вся планета. Перспектива долгосрочного соперничества между ними уже привела к серьезным изменениям как в геополитике, так и на рынках.

Китай стремится избежать изоляции и сейчас энергично «ухаживает» за давним соперником Японией. Обращает на себя внимание и первое за три года совместное заявление Пекина и Брюсселя, сделанное на двустороннем саммите в июле. Мексиканские потребители обрадовались резкому снижению цен на американскую сою после того, как от нее отказался Китай.

Конечно, последняя красная черта еще не перейдена и еще можно повернуть назад и избежать дальнейшей эскалации напряженности. Многое будет зависеть от переговоров между Трампом и Си тет а тет на саммите G20 в конце ноября. Однако последние заявления американского президента и в первую очередь об окончании дружбы не дают поводов для оптимизма. С другой стороны, сейчас могла бы очень пригодиться «визитная карточка» Трампа - менять свою позицию на 180 градусов. В этом отношении достаточно вспомнить их первую встречу, которой все предсказывали фиаско.

Может, еще не все потеряно и Дональд Трамп в свойственной себе манере передумает и заявит, что они с Си по-прежнему друзья.