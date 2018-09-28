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Москва, 28.09.2018

ЦБ назвал признаки сомнительных операций, которые банки должны приостанавливать

«Expert Online» 2018
  • ЦБ назвал признаки сомнительных операций, которые банки должны приостанавливать
Слава Алахов/ТАСС

Банк России опубликовал список признаков несанкционированных операций, которые банки должны приостанавливать из-за того, что они могут проводиться без согласия клиента, говорится в сообщении регулятора. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Российские банки с 26 сентября получили право приостанавливать сомнительные операции по картам на срок не более двух рабочих дней. При выявлении операции, которую можно охарактеризовать как сомнительную, банк должен незамедлительно связаться с клиентом для выяснения всех вопросов. А в случае если связаться с клиентом не удалось, банк вправе приостановить такую операцию на срок до двух суток.

Согласно документу, банк должен приостановить операцию, если информация о получателе перевода уже содержится в формируемой Банком России базе данных о случаях и попытках хищений.

Второй признак, который указывает на то, что операция может проводиться для кражи денег, — совпадение информации о параметрах устройств, используемых для совершения перевода через информационную систему, с информацией о параметрах устройств из базы данных.

Наконец, при несоответствии характера, объема, а также параметров совершаемых транзакций операциям, которые обычно проводит клиент, банки также должны будут приостановить операцию. Параметрами, на которые следует обратить внимание, являются время, день и место осуществления операции, использованное для этого устройства. Операция может также рассматриваться как потенциально несанкционированная, если обычной деятельности клиента не соответствуют ее сумма и периодичность.

Список, опубликованный ЦБ, содержит обязательные признаки для приостановки банками операций, однако каждый банк сможет дополнить его собственными признаками. Первый заместитель главы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев в начале сентября сообщил, что список признаков несанкционированных операций составлен с учетом мнения банковского сообщества.

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