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Москва, 28.09.2018

Ярмарка финансовых решений FINFAIR 2018 собрала около семи тысяч начинающих инвесторов

«Expert Online» 2018
  • Ярмарка финансовых решений FINFAIR 2018 собрала около семи тысяч начинающих инвесторов
предоставлено пресс-службой

21–23 сентября 2018 года Московская биржа во второй раз провела Ярмарку финансовых решений FINFAIR. Главное городское событие по финансовой тематике собрало 6800 активных горожан, желающих сохранить и приумножить свои сбережения.

«Сегодняшнее состояние прихода физических лиц на фондовый рынок – это начало большого бума. За последнее время доступ населения к инструментам для инвестиций существенно облегчен, а инвестировать стало просто и понятно», – отметил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. 

«Частный инвестор в России наконец-то проснулся: уже открыто более 2,3 млн брокерских счетов и 400 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), которые предоставляют налоговые льготы инвесторам. При этом потенциал рынка остается огромным, ведь это всего 0,3% от взрослого населения России», – констатировал председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев.

В течение трех дней на Ярмарке состоялось более 100 выступлений, мастер-классов и дискуссий от руководителей Банка России и Минфина России, топ-менеджеров крупнейших компаний, банков и брокерских компаний, руководителей и профессоров экономических вузов: Высшей школы экономики, Российской экономической школы, бизнес-школы «Сколково».

Для посетителей FINFAIR на стенде Московской биржи прошли мастер-классы и презентации крупнейших российских публичных компаний («Аэрофлот», «М.Видео», «Северсталь», Банк ВТБ, Globaltruck).

Генеральный партнер FINFAIR 2018 – «ВТБ Капитал Инвестиции», специальный партнер – Сбербанк, официальный партнер – «Тинькофф Банк». Партнерами Ярмарки выступили «Сбербанк Управление активами», «БКС Брокер», ФИНАМ, «Открытие Брокер», «Регион», «Атон», Freedom Finance.

Фото по ссылке https://cloud.mail.ru/public/6JPz/kHbQsVkNw

Пресс-служба Ярмарки финансовых решений FINFAIR: press@finfair2018.ru

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