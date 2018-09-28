Ярмарка финансовых решений FINFAIR 2018 собрала около семи тысяч начинающих инвесторов

21–23 сентября 2018 года Московская биржа во второй раз провела Ярмарку финансовых решений FINFAIR. Главное городское событие по финансовой тематике собрало 6800 активных горожан, желающих сохранить и приумножить свои сбережения.

«Сегодняшнее состояние прихода физических лиц на фондовый рынок – это начало большого бума. За последнее время доступ населения к инструментам для инвестиций существенно облегчен, а инвестировать стало просто и понятно», – отметил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

«Частный инвестор в России наконец-то проснулся: уже открыто более 2,3 млн брокерских счетов и 400 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), которые предоставляют налоговые льготы инвесторам. При этом потенциал рынка остается огромным, ведь это всего 0,3% от взрослого населения России», – констатировал председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев.

В течение трех дней на Ярмарке состоялось более 100 выступлений, мастер-классов и дискуссий от руководителей Банка России и Минфина России, топ-менеджеров крупнейших компаний, банков и брокерских компаний, руководителей и профессоров экономических вузов: Высшей школы экономики, Российской экономической школы, бизнес-школы «Сколково».

Для посетителей FINFAIR на стенде Московской биржи прошли мастер-классы и презентации крупнейших российских публичных компаний («Аэрофлот», «М.Видео», «Северсталь», Банк ВТБ, Globaltruck).

Генеральный партнер FINFAIR 2018 – «ВТБ Капитал Инвестиции», специальный партнер – Сбербанк, официальный партнер – «Тинькофф Банк». Партнерами Ярмарки выступили «Сбербанк Управление активами», «БКС Брокер», ФИНАМ, «Открытие Брокер», «Регион», «Атон», Freedom Finance.

Фото по ссылке https://cloud.mail.ru/public/6JPz/kHbQsVkNw

Пресс-служба Ярмарки финансовых решений FINFAIR: press@finfair2018.ru

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