В Киеве вооруженные бандиты захватили маршрутку с пассажирами

В пятницу, 28 сентября, в Киеве трое неизвестных, вооруженные пистолетам и ножами, захватили маршрутку с пассажирами. Об этом сообщают украинские "Вести".



На данный момент известно, что маршрутка следовала рейсом "Городище-Киев". Родственница ребенка, который находился в салоне маршрутки, рассказала "Вестям" подробности происшествия.

Как оказалось, на остановке "Корсунь Шевченковский" в маршрутку сели трое мужчин. "У двоих из них были пистолеты, у одного нож. Они устроили конфликт с пассажирами, начали угрожать оружием и избили двух женщин. После чего запретили водителю открывать двери и выпускать людей", - рассказывает она.

Возле станции метро "Выдубичи" мужчин задержала полиция и изъяла оружие. Злоумышленников доставили в Голосеевское управление полиции.

Также женщина отметила, что к задержанным приехала "группа поддержки". Молодые люди спортивной внешности отправились следом за полицейскими в райотдел. Медики скорой помощи оказывали помощь пострадавшим женщинам.