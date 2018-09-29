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Москва, 01.10.2018

Грамотный выбор постельного белья

«Expert Online» 2018

Наряду с эстетической функцией, постельное белье выполняет практическую функцию, которая состоит в создании максимально благоприятных условий для комфортного отдыха.

И поскольку любой человек около трети своей жизни проводит в постели, целесообразно приобрести высококачественные, удобные и привлекательные комплекты белья www.your-dreams.ru. Решение данной задачи осложняется многообразием тканей, размеров, рисунков. Чтобы сделать правильный выбор, нужно руководствоваться несколькими важнейшими критериями, перечисленными ниже.

  • Высококачественное постельное белье отличается тем, что все его края обработаны и прошиты хорошими нитками с использованием бельевого шва. Если пошив выполнен неровными одинарными швами (или края совсем не обработаны), это говорит о плохом качестве белья. То же самое относится к ниткам не в тон ткани и ворсистым торчащим ниткам.
  • Производители, заботящиеся о своей репутации, придумывают и разрабатывают оригинальные узоры для своих комплектов постельного белья, применяют гармоничные расцветки.
  • Качественное постельное белье упаковывается в плотный полиэтилен с этикеткой, на которой указаны полезные для потребителей сведения.
  • Крупные производители не ограничивают себя изготовлением единственного типа комплектов постельного белья. Каждая линейка, как правило, содержит несколько моделей, включая двуспальные стандартные, полутораспальные, евростандарт (имеет более крупную площадь пододеяльника и простыни, чем обычное постельное белье), а также семейные комплекты постельного белья (с двумя пододеяльниками).
  • Ткани, используемые для пошива постельного белья, должны иметь хотя бы приблизительно одинаковые структуру и плотность. От плотности ткани зависят практические и эксплуатационные свойства белья: способность «дышать», гигроскопичность, износоустойчивость, легкость ухода. Плотность ткани определяется числом и толщиной нитей, использованных для переплетения на одном квадратном сантиметре полотна.
  • Ткань должна быть мягкой и гигиеничной. Свойства тканей, используемых для изготовления постельного белья, проявляются по-разному после стирки и глажки. Если какой-то комплект имеет непрочную структуру, то после одного и то же числа данных процедур он может запросто истончиться, расползтись и придти в полную негодность, вследствие чего понадобится замена одного из комплектов постельного белья.
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