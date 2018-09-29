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Москва, 01.10.2018

Критерии правильного выбора стоматологической клиники

«Expert Online» 2018

При выборе стоматологической клиники большое значение имеют не только профессиональные качества врача, который способен безболезненно и качественно вылечить зубы пациента, но и максимально комфортные и спокойные условия проведения данной процедуры.

Местонахождение стоматологической клиники должно быть таким, чтобы исключить значительные затраты времени на поездки. Помимо возможности доехать до нее на личном транспорте, должна быть возможность воспользоваться в этих целях общественным транспортом. Другие факторы, позволяющие пациентам сэкономить свое драгоценное время – быстрый дозвон, внимательность администратора, строгое соблюдение времени записи, наличие в штате специалистов разного профиля, оснащенность клиники современным диагностическим оборудованием. Удовлетворить все запросы клиентов способны сотрудники далеко не каждой клиники, а лишь тех, которые хорошо зарекомендовали себя в сфере стоматологических услуг, таких как https://www.dr-lopatin.ru/. Рекомендации друзей и родственников создают позитивный настрой, поскольку в таком случае клиника представляется «родной», и многие опасения по поводу лечения ослабевают.

Откуда бы ни была взята информация о стоматологической клинике, первое впечатление о ней пациент получает в ходе общения с администратором по телефону или во время ее посещения. Администратор должен дать удовлетворительные ответы на все вопросы, предоставить исчерпывающие сведения о стоматологических услугах, предоставляемых клиникой, о работающих в ней специалистах и т. д. Непременными качествами администратора хорошей клиники являются максимальное внимание к клиентам, грамотная речь, детальное информирование по поводу интересующих вопросов, организованность записи, тактичность.

Желательно пройтись по помещению стоматологической клиники и провести ее осмотр. Зачастую в доступном месте висят копии лицензий учреждения, сертификаты врачей и иные полезные для пациентов сведения. На их основании можно сделать вывод относительно профессионального уровня специалистов, перечня предоставляемых услуг и того внимания, которое отводится администрацией повышению квалификации своих работников. Необходимо обратить внимание на настроение выходящих пациентов, на наличие очереди, на комфортность ожидания и отдыха после лечебных процедур.

Пациенту должно быть удобно и спокойно в кабинете у стоматолога. При возникновении каких-то вопросов нужно задавать их без стеснения. В ходе консультации врач должен провести детальный осмотр и опрос пациента, разъяснить ситуацию и подготовить план лечения вместе с письменной сметой.

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