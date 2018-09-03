В Чехии начались учения НАТО

В учениях Ample Strike участвуют более тысячи военнослужащих из 19 стран, сообшает Рейтер. Главной целью учений в Чехии, которые продлятся до 14 сентября, является тренировка взаимодействия наводчиков с экипажами боевых самолетов и вертолетов. Авиации, а это 36 самолетов и вертолетов из 9 стран, выделены аэродромы Пардубице, Часлав и Намнешть-над-Ославоу.

Самый многонациональный состав у наводчиков. Он включает 28 групп военных специалистов из 18 стран. Всего же в учениях в Чехии примут участие 1200 военнослужащих.