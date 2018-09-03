ДИЗАЙНЕР КСЕНИЯ ЧИЛИНГАРОВА В ПРОЕКТЕ #TUMITRAVEL

Героиней осенней истории digital-проекта #TUMItravel для TUMI, ведущего бренда аксессуаров премиум-класса для путешествий, бизнеса и повседневной жизни, стала дизайнер, модница и предприниматель Ксения Чилингарова.
Основательница бренда верхней одежды Arctic Explorer находится в постоянных командировках и перелетах не только по России, но и по всему миру. Сегодня дизайнер и журналист делится в своем аккаунте Instagram не только впечатляющим творческим закулисьем своих друзей в Санкт-Петербурге, но и не менее впечатляющими видами Милана и Парижа.
Само собой, без легкого и комфортного багажа здесь не обойтись. Поэтому протестировать Ксения Чилингарова решила чемодан TUMI Latitude. Самая легкая линия багажа в жестком корпусе бросает вызов стандартам прочности и инженерного проектирования. Выполненная из усиленного баллистического полипропилена (SRPP Ballistic) – одновременно лёгкого и сверхпрочного материала, коллекция Latitude обеспечивает клиентам TUMI уникальное сочетание удобства и стиля. Запатентованный TUMI уникальный баллистический материал на 100% состоит из полипропилена, что позволяет ему достичь беспрецедентной прочности. Коллекция Latitude спроектирована в концепции «easy packing». Все модели имеют внутренние удерживающие ремни, несколько карманов для лучшей организации пространства, вешалку и другие, необходимые в путешествии детали. Чемоданы также имеют TSA-замок для беспрепятственного таможенного досмотра, систему TUMI Tracer®, прочные, мягкие верхние и боковые ручки с усиленным пластиковым основанием, а также запатентованную телескопическую ручку X-Brace 45®, изготовленную из лёгкого, но крепкого алюминиевого сплава. Эти нюансы создают внутри корпуса защитную, ударопоглощающую структуру вокруг телескопической ручки, не допуская повреждения её системы, одновременно уменьшая общий вес корпуса.
Ксения отмечает, что «багаж TUMI впечатляет! Чемодан Latitude станет незаменимым спутником независимо от ландшафта, климата и культуры того места, куда вы отправляетесь. Такой чемодан создан специально для того, чтобы любая ваша поездка была первоклассной, даже если это кругосветное путешествие нон-стоп». Главная задача digital-проекта #TUMItravel, показать женщинам и мужчинам как можно легко и непринужденно носить аксессуары TUMI не только в путешествиях, но и в повседневной жизни. Каждый поклонник практичности и стиля сможет повторить понравившиеся звездные "луки" и выложить их также в социальные сети с хэштегом #TUMItravel.