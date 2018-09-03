ДИЗАЙНЕР КСЕНИЯ ЧИЛИНГАРОВА В ПРОЕКТЕ #TUMITRAVEL

Героиней осенней истории digital-проекта #TUMItravel для TUMI, ведущего бренда аксессуаров премиум-класса для путешествий, бизнеса и повседневной жизни, стала дизайнер, модница и предприниматель Ксения Чилингарова.

Основательница бренда верхней одежды Arctic Explorer находится в постоянных командировках и перелетах не только по России, но и по всему миру. Сегодня дизайнер и журналист делится в своем аккаунте Instagram не только впечатляющим творческим закулисьем своих друзей в Санкт-Петербурге, но и не менее впечатляющими видами Милана и Парижа.

Само собой, без легкого и комфортного багажа здесь не обойтись. Поэтому протестировать Ксения Чилингарова решила чемодан TUMI Latitude. Самая легкая линия багажа в жестком корпусе бросает вызов стандартам прочности и инженерного проектирования. Выполненная из усиленного баллистического полипропилена (SRPP Ballistic) – одновременно лёгкого и сверхпрочного материала, коллекция Latitude обеспечивает клиентам TUMI уникальное сочетание удобства и стиля. Запатентованный TUMI уникальный баллистический материал на 100% состоит из полипропилена, что позволяет ему достичь беспрецедентной прочности. Коллекция Latitude спроектирована в концепции «easy packing». Все модели имеют внутренние удерживающие ремни, несколько карманов для лучшей организации пространства, вешалку и другие, необходимые в путешествии детали. Чемоданы также имеют TSA-замок для беспрепятственного таможенного досмотра, систему TUMI Tracer®, прочные, мягкие верхние и боковые ручки с усиленным пластиковым основанием, а также запатентованную телескопическую ручку X-Brace 45®, изготовленную из лёгкого, но крепкого алюминиевого сплава. Эти нюансы создают внутри корпуса защитную, ударопоглощающую структуру вокруг телескопической ручки, не допуская повреждения её системы, одновременно уменьшая общий вес корпуса.

предоставлено пресс-службой

Ксения отмечает, что «багаж TUMI впечатляет! Чемодан Latitude станет незаменимым спутником независимо от ландшафта, климата и культуры того места, куда вы отправляетесь. Такой чемодан создан специально для того, чтобы любая ваша поездка была первоклассной, даже если это кругосветное путешествие нон-стоп». Главная задача digital-проекта #TUMItravel, показать женщинам и мужчинам как можно легко и непринужденно носить аксессуары TUMI не только в путешествиях, но и в повседневной жизни. Каждый поклонник практичности и стиля сможет повторить понравившиеся звездные "луки" и выложить их также в социальные сети с хэштегом #TUMItravel.