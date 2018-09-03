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Москва, 03.09.2018

ДНР: Киев готовит наступление в Донбассе

«Expert Online» 2018

Украинские силовики готовят наступление в Донбассе, заявил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нашими специалистами производится анализ распоряжения начальника штаба оккупационных сил Залужного, распространяемого в социальных сетях, о проведении подготовительных мероприятий и соблюдении режима секретности при подготовке к наступлению. По информации из штаба ООС, этот документ является настоящим", — рассказал Басурин. 

По его словам, подобные сведения — очередное доказательство "подготовки украинского режима к попытке оккупации юга ДНР".

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