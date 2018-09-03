Курс доллара: у игроков сдали нервы

Упорные разговоры о намерении администрации Трампа ослабить курс доллара отразились на настроениях инвесторов. Из последних данных CFTC следует, что за неделю до 28 августа крупные спекулянты впервые за четыре последних отчетных периода незначительно сократили объем чистого лонга по доллару.
Произошло это, несмотря на общий рост волатильности валютного рынка и сохраняющуюся напряженность в торговых отношениях между крупнейшими странами мира.
Курс доллара в понедельник отошел от четырехнедельных минимумов. Индекс доллара торгуется на уровне 95,05, прибавляяя около 0,5%.
Ранее посол Китая в США Цуй Тянькай заявил, что в ходе переговоров по торговле Вашингтон предложил сделку по ослаблению курса доллара к юаню по образцу договора Plaza Accord середины 80-х. Пекин, по словам китайского посла, отверг предложение Вашингтона. Однако многие аналитики уверены, что администрация Трампа продолжит поиск мер для ослабления курса доллара. Ранее назывались несколько возможных вариантов - от выброса на рынок долларовой наличности в объеме 189 млрд до точечных интервенций на валютном рынке в отношениии ключевых валют.
Впрочем, курс доллара продолжают поддерживать структурные факторы - хорошие экономические данные в США и жесткая линия ФРС на повышение ставки.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 7 копеек по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 67,7443 руб.