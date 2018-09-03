Курс доллара: у игроков сдали нервы

Упорные разговоры о намерении администрации Трампа ослабить курс доллара отразились на настроениях инвесторов. Из последних данных CFTC следует, что за неделю до 28 августа крупные спекулянты впервые за четыре последних отчетных периода незначительно сократили объем чистого лонга по доллару.

Произошло это, несмотря на общий рост волатильности валютного рынка и сохраняющуюся напряженность в торговых отношениях между крупнейшими странами мира.

Курс доллара в понедельник отошел от четырехнедельных минимумов. Индекс доллара торгуется на уровне 95,05, прибавляяя около 0,5%.