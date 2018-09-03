Hisense представляет новые модели телевизоров

Hisense представляет модели телевизоров с более чем 5 000 зон локального затемнения, модели с поддержкой технологии Quantum DOT, ULED и Laser TV

На выставке IFA 2018 в Берлине Hisense представит будущее телевидения и продемонстрирует широкий ассортимент своей инновационной продукции. В этом году компания покажет модель U9D с более чем 5 000 зон затемнения, супертонкий безрамочный телевизор ULED TV HZ65U8A, несколько моделей на базе лазерной технологии с диагональю до 100 дюймов и уникальный пользовательский интерфейс VIDAA U2.5.

Телевизоры Hisense U9D с диагональю 75 дюймов и более чем 5 000 зон локального затемнения

Секрет высокого качества изображения заключается не только в большой диагонали экрана, но и в контрастности изображения. При диагонали порядка 1,9 метра премиальные телевизоры ULED TV U9D обеспечивают высочайшее качество изображения и устанавливают новые стандарты уровня контрастности. Флагманская модель Hisense является первым телевизором компании, который поддерживает технологию 4K Quantum Dot Display с более чем 5 000 локальных зон подсветки. В каждой из этих зон светодиодная подсветка может быть независимо уменьшена или выключена полностью. В сочетании с премиальной технологией подсветки Prime Array Backlight телевизоры Hisense U9D создают динамичное изображение с глубоким черным и ярким белым цветом. Более того, эта модель имеет коэффициент контрастности 150 000: 1 и яркость на уровне 2 500 нит, что позволяет получить яркое, насыщенное и контрастное изображение, близкое к реальному. При этом телевизоры U9D имеют толщину всего 14,1 мм и на 50% тоньше традиционных ЖК-телевизоров.

ULED TV HZ65U8A: настоящее произведение искусства со звуком высочайшего качества и передовой системой фоновой подсветки

Новые телевизоры Hisense ULED U8A имеют изящный внешний вид. Безрамочный супертонкий экран и корпус с высококачественными элементами из металла эффектно подчеркивают современный дизайн 65-дюймового телевизора. Модель U8A также поддерживает технологию 4K Quantum Dot Display с частотой обновления 120 Гц. Благодаря локальной подсветке и контролю яркости с помощью специального процессора, технология Elite Backlight компании Hisenseобеспечивает высокую контрастность и широкий спектр цветов.

Быстрый, простой и с широкими возможностями для настройки: пользовательский интерфейс VIDAA U

«Умный» пользовательский интерфейс VIDAA U можно легко настроить в соответствии с собственным вкусом. Кроме того, он поддерживает возможность быстрого доступа к любимым программам. Всего с помощью нескольких нажатий пользователи могут включить свой любимый телевизионный канал или запустить фильмы через сервис потокового воспроизведения. Кроме того, они могут легко и просто добавлять, перемещать или удалять необходимый контент. Пользовательский интерфейсVIDAA U понравится всем, кому нужна высокая скорость работы с телевизором, гибкость и возможность настройки. Новый интерфейс также максимально сокращает время переключения между источниками сигнала и время запуска онлайн-сервисов. Кроме того, VIDAA U имеет удобный пульт дистанционного управления, который обеспечивает простой доступ к «умным» функциям пользовательского интерфейса.

Созданы для обеспечения максимального качества изображения: телевизоры Hisense Laser TV

Персональный домашний кинотеатр с диагональю экрана 2,5 метра (100 дюймов) теперь доступен каждому с инновационными телевизорами Laser TV компании Hisense. Эта технология широко используется в профессиональной области и обеспечивает высокую контрастность и яркость изображения, реалистичную передачу цветов. Сейчас компанияHisense дает возможность использовать эту технологию дома и представляет 3 модели телевизоров Laser TV с разрешением 4K на выставке IFA 2018. В зависимости от модели, эти телевизоры имеют экран с диагональю 80, 88 и 100 дюймов. 80- и 88-дюймовые модели состоят из консоли и экрана, а 100-дюймовая модель оснащается беспроводным сабвуфером. Эти телевизоры отличаются гораздо более простым управлением по сравнению с обычными телевизорами. Одним из основных их преимуществ является небольшое расстояние между проектором и экраном. Телевизионные каналы транслируются с помощью встроенного тюнера, а потоковый контент передается с помощью платформы Smart TV. В отличие от обычных проекторов телевизоры Hisense Laser TV можно использовать без затемнения помещения, т.к. они поддерживают яркость до 3 000 люмен.