Курс доллара готовят к жесткой посадке

Попытки властей США резко понизить курс доллара приобретают конкретные очертания. Посол Китая в США Цуй Тянькай заявил накануне, что в ходе переговоров по торговле Вашингтон предложил сделку по ослаблению курса доллара к юаню по образцу договора Plaza Accord середины 80-х.

Соглашение в отеле Plaza Accord между США, Японией, Британией и Германией положило начало серьезной девальвации доллара в отношениии японской иены и немецкой марки.

Пекин, по словам китайского посла, отверг предложение Вашингтона, назвав попытки американских властей навязать валютную сделку "иллюзией".

После провала очередного раунда торговых переговоров между США И Китаем курс доллара снова перешел к росту - индекс американской валюты прибавил примерно 0,5%, пробив уровень 95,00.

Однако многие аналитики уверены, что администрация Трампа продолжит попытки реализовать навязчивую идею ослабления курса доллара. Ранее назывались несколько возможных вариантов - от выброса на рынок долларовой наличность в объеме 189 млрд до точечных интервенций на валютном рынке в отношениии ключевых валют.

Курс рубля в понедельник, вместе с тем, может получить некоторую передышку на фоне стабилизации ситуации с валютами развивающихся рынков. На малоактивных торгах пятницы курс доллара заметно снижался к рублю.

Установленный ЦБ РФ официальный курс доллара на 3 сентября 2018 года составляет 68,04 руб., курс евро - 79,4966 рубля.