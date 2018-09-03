Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 03.09.2018

Лавров обвинил США и их союзников в шантаже

«Expert Online» 2018

Глава МИД РФ Сергей Лавров – заявил, что группа стран во главе с США стремятся добиваться своих целей не через дипломатию, а через ультиматумы и шантаж.

Об этом министр иностранных дел России сказал во время своего выступления перед студентами МГИМО.

По его словам, США и их союзники не хотят диалога, передаёт РИА Новости.

«Вместо дипломатии они стремятся применять диктат, ультиматумы, шантаж», – подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что российское внешнеполитическое ведомство наблюдает подобную ситуацию ежедневно.

«Ревизия всего и вся, начиная от всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы, Парижского соглашения по климату, соглашения о североамериканской зоне свободной торговли, которое сейчас пытаются чинить, но пока до конца это не удалось», – резюмировал Лавров, добавив, что сейчас под угрозой находится работа ВТО, так как в США её называют «устаревшей» организацией.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара вышел из-под контроля и это хорошая новость
      Курс доллара вышел из-под контроля и это хорошая новость
    2. Курс доллара ускорил падение к рублю после сообщения ЦБ
      Курс доллара ускорил падение к рублю после сообщения ЦБ
    3. Курс доллара могут обрушить
      Курс доллара могут обрушить