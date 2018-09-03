Лавров обвинил США и их союзников в шантаже

Глава МИД РФ Сергей Лавров – заявил, что группа стран во главе с США стремятся добиваться своих целей не через дипломатию, а через ультиматумы и шантаж.

Об этом министр иностранных дел России сказал во время своего выступления перед студентами МГИМО.

По его словам, США и их союзники не хотят диалога, передаёт РИА Новости.

«Вместо дипломатии они стремятся применять диктат, ультиматумы, шантаж», – подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что российское внешнеполитическое ведомство наблюдает подобную ситуацию ежедневно.

«Ревизия всего и вся, начиная от всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы, Парижского соглашения по климату, соглашения о североамериканской зоне свободной торговли, которое сейчас пытаются чинить, но пока до конца это не удалось», – резюмировал Лавров, добавив, что сейчас под угрозой находится работа ВТО, так как в США её называют «устаревшей» организацией.