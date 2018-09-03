На одном из украинских предприятий произошла утечка хлора

На одном из предприятий, расположенном в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, произошла утечка хлора.

Согласно предварительной информации, произошла утечка 25-30 кг хлора. При этом образовалось облако газообразного хлора объёмом около трёх кубометров, оно распространилось на площади 100 квадратных метров, передаёт официальный сайт Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате случившегося пострадал один человек – в больницу была экстренного госпитализирована женщина с подозрением на отравление этим химическим элементом.

Другие подробности ЧП пока не сообщаются.