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Москва, 03.09.2018

На одном из украинских предприятий произошла утечка хлора

«Expert Online» 2018

На одном из предприятий, расположенном в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, произошла утечка хлора.

Согласно предварительной информации, произошла утечка 25-30 кг хлора. При этом образовалось облако газообразного хлора объёмом около трёх кубометров, оно распространилось на площади 100 квадратных метров, передаёт официальный сайт Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате случившегося пострадал один человек – в больницу была экстренного госпитализирована женщина с подозрением на отравление этим химическим элементом.

Другие подробности ЧП пока не сообщаются.

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