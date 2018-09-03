На Украине предлагают усилить военное присутствие Киева в Азовском море

Максим Бурбак – лидер фракции «Народный фронт» в Верховной Раде Украины – заявил, что считает необходимым усилить военное присутствие Киева в Азовском море в связи с ситуацией с судоходством.

По его словам, ответом на морскую блокаду страны, которая якобы осуществляется Россией, должно быть наращивание военного присутствия «незалежной», а также усиление экономических санкций, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко поручил МИД страны представить предложения по урегулированию с РФ ситуации с судоходством в Азовском море.

В свою очередь лидер движения «Украинский выбор – право народа», представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что ведутся переговоры о стабилизации ситуации с судоходством в Азовском море.

Напомним, Украина обвиняет России в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери.