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Москва, 03.09.2018

На Украине предлагают усилить военное присутствие Киева в Азовском море

«Expert Online» 2018

Максим Бурбак – лидер фракции «Народный фронт» в Верховной Раде Украины – заявил, что считает необходимым усилить военное присутствие Киева в Азовском море в связи с ситуацией с судоходством.
По его словам, ответом на морскую блокаду страны, которая якобы осуществляется Россией, должно быть наращивание военного присутствия «незалежной», а также усиление экономических санкций, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко поручил МИД страны представить предложения по урегулированию с РФ ситуации с судоходством в Азовском море.

В свою очередь лидер движения «Украинский выбор – право народа», представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что ведутся переговоры о стабилизации ситуации с судоходством в Азовском море.

Напомним, Украина обвиняет России в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери.

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