На Украине засекретили предложения по закрытию железнодорожного сообщения с РФ

В Министерстве инфраструктуры Украины засекретило свои предложения относительно возможного закрытия железнодорожного сообщения с Россией.

Как пишет газета «Украинские новости», об этом говорится в ответе ведомства на запрос издания.

Отмечается, что документ содержит в себе информацию с ограниченным доступом, ему присвоен гриф «Для служебного пользования».

Ранее сообщалось, что в начале августа министр инфраструктуры «незалежной» Владимир Омелян заявил, что украинское руководство рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

При этом он посоветовал гражданам Украины перевезти своих родственников, живущих в РФ, на родину, так как на Украине якобы «намного лучше ситуация с экологией и безопасностью».