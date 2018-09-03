Нефть дешевеет на фоне роста добычи ОПЕК и США

Мировые цены на нефть в понедельник снижаются на фоне роста добычи сырья в США и странах ОПЕК, сообщает ПРАЙМ.

По состоянию на 8.28 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,14%, до 77,53 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,19%, до 69,67 доллара за баррель.

По данным августовского доклада ОПЕК, страны-участницы картеля в июле увеличили добычу нефти на 40,7 тысячи баррелей в сутки по сравнению с июнем — до 32,323 миллиона баррелей в сутки. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные своего опроса, добыча ОПЕК в августе выросла до максимума 2018 года в 32,79 миллиона баррелей в сутки. Рост был во многом обусловлен более активной добычей ливийской нефти, добавляет агентство.

В воскресенье агентство Блумберг также сообщило со ссылкой на источники, что добыча нефти в Ливии стабилизировалась на уровне более 1 миллиона баррелей в сутки с середины июля — после окончания боевых действий в зонах, где расположено большинство объектов для транспортировки нефти.

В США добыча нефти в июне достигла нового рекордного значения — 10,674 миллиона баррелей в сутки, что на 2,2% больше, чем месяцем ранее, сообщило в конце прошлой недели управление энергетической информации минэнерго страны (EIA). Предыдущий рекорд был установлен в апреле и составил 10,475 миллиона баррелей нефти в сутки.

Несмотря на это аналитики ожидают роста цен на нефть из-за введения санкций США против Ирана.