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Культура
Москва, 04.09.2018

OOMPH! впервые в России с симфоническим оркестром!

«Expert Online» 2018
  • OOMPH! впервые в России с симфоническим оркестром!
предоставлено пресс-службой

Более четверти века немецкие индастриал-рокеры OOMPH! следуют своим музыкальным путём, и наконец, представят поклонникам грандиозную постановку из лучших хитов в сопровождении симфонического оркестра. В России шоу пройдет в сентябре 2018 года: OOMPH! исполнят главные хиты совместно с оркестром «Глобалис», хорошо известным российским любителям рока.

OOMPH! – первооткрыватели музыкального жанра Neue Deutsche Härte (пер. «новая немецкая тяжесть»), пророки, артисты. Благодаря своей смелости они не только нашли свою собственную нишу между металом, индастриалом,  готической музыкой, но и стали  одними из ярчайших представителей направления Neue Deutsche Härte. Помимо этого OOMPH! заслужили множество золотых и платиновых наград, выпустили 12 альбомов, многие из которых покорили вершины чартов, а их сингл  «Augen Auf» занял первое место в немецких чартах.

Релиз последнего альбома «XXV», приуроченного к  25ому юбилею группы,  состоялся в 2015 году, был горячо принят как поклонниками, так и критиками. Каждая пластинка OOMPH! не похожа на предыдущую - они постоянно развиваются и пробуют новое в своем творчестве.

pervaya-final.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Так и в сентябре 2018 года группа OOMPH! исполнит особенною программу для своих поклонников, продемонстрирует уникальную музыкальную постановку, которую Вам еще не доводилось видеть и слышать! Самые любимые и проверенные временем хиты в симфоническом звучании, атмосфера камерного зала – совершенное новое шоу от OOMPH!

Официальный сайт группы: www.oomph.de

Встреча ВК (Москва): vk.com/oomph_msk2018

Встреча ВК (СПб): vk.com/oomph_spb2018 

Билеты: eventation.ru/oomph2018.html

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