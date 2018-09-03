Париж признал победу Дамаска в гражданской войне в Сирии

МИД Франции признает победу правительства Башара Асада в Сирии, хотя президенту страны не удалось добиться мира в регионе. Об этом в интервью радиостанции заявил глава министерства по делам Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, сообщает ТАСС.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства Франции, Париж не отказывается от сотрудничества с астанинской группой (Россия, Турция – страны-гаранты астанинского процесса), чтобы избежать кровопролития и найти политическое решение конфликта.

При этом Жан-Ив Ле Дриан заявил, что наступление правительственных сил на Идлиб, последний серьезный оплот оппозиции в Сирии, приведет к страшной гуманитарной катастрофе.

Французский дипломат считает, что шансы избежать негативного сценария остаются, потому что Москва, по его словам, тоже заинтересована в поисках политического решения ситуации по Идлибу.