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Москва, 03.09.2018

«Северный поток-2» уже принес пользу Финляндии

«Expert Online» 2018

В аэропорту Хельсинки-Малми после многолетнего перерыва возобновляется рейсовое пассажирское сообщение в связи со строительством газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Yle. В аэропорту на прошлой неделе приземлился вертолет немецкой компании Wiking Helikopter Service, который в ближайшие дни начнет перевозить работников на место строительства газопровода "Северный поток-2".

Последний раз регулярные пассажирские рейсы из аэропорта Малми осуществлялись в 2011 году, когда датская компания Bel Air перевозила строителей "Северного потока-1" на место работы.

Часть элементов конструкций газопровода будут перевозить на место строительства через Финляндию, что принесет доход стране.

До открытия в 1952 году аэропорта Вантаа Малми был главным аэропортом не только Хельсинки, но и всей Финляндии. Сейчас он используется малой авиацией и в тренировочных целях.

Будущее аэропорта до сих пор остается открытым. Срок действующего договора между городом Хельсинки и Обществом друзей аэропорта Малми, что выступает за сохранение аэродрома, заканчивается в конце 2019 года.

Правительство Финляндии одобрило в апреле этого года строительство газопровода «Северный поток-2» в собственной особой экономической зоне. По территории Финляндии пройдут 374 километра российского газопровода. 

 

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