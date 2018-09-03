Повышенный НДС вернут быстрее

С 3 сентября 2018 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, предполагающие упрощение налогового администрирования и снижение административной нагрузки на бизнес. Поправки касаются ряда норм, в том числе проверок, их частоты и сроков, а также процедур взаимодействия бизнеса в ФНС.

Так, сообщает агентство ПРАЙМ, по новым нормам сроки проведения камеральной проверки налоговой декларации по НДС сокращаются с нынешних трех до двух месяцев. Новый срок затронет те декларации, которые будут сданы после 3 сентября текущего года.

Правда, если до окончания этой проверки налоговики найдут признаки возможных нарушений, руководитель налогового органа или его заместитель может принять решение о продлении срока проверки еще на месяц…

Кроме того, если налогоплательщик уточнит свою декларацию по НДС, уменьшив при этом заявленную ранее сумму налога, ФНС может провести повторную проверку. Хотя ее предметом может быть только правильность и обоснованность уменьшения налога — на основании сведений, измененных в уточненной декларации.

Но и есть и то, что выглядит явными «поблажками». Поправки увеличивают сроки предоставления документов при проведении проверок, а также запрещают налоговикам требовать от налогоплательщиков повторного представления каких-либо документов. Если же это произойдет, налогоплательщик может просто сообщить налоговой инспекции, когда он сдавал эти документы в прошлый раз.

Вступивший в силу закон об упрощении налогового администрирования по большей части сложно назвать новеллой, серьезно сокращающей налоговое администрирование, комментирует поправки руководитель Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи. По его словам, формальное снижение срока камеральной проверки с трех до двух месяцев назвать облегчением администрирования для бизнеса нельзя по той причине, что у налоговой инспекции всегда найдется обоснованная причина, чтобы этот срок продлить.

Некоторым послаблением можно назвать снятие с предпринимателей обязанности предоставления вновь запрошенных налоговым органом документов.

И все же теперь, уверен сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров. При крупных сделках в финансовую модель закладываются сроки возврата НДС. Теперь многим компаниям возместить налог станет гораздо проще, в результате деньги будут быстрее возвращаться в оборот. Это очень важно не только каждой отдельной компании, но и для позиционирования нашей юрисдикции как «гостеприимной» для инвестиций и капиталов.

Сегодняшние средние сроки по возмещению налога на добавленную стоимость в 20 недель тянули нас балластом вниз рейтинга Doing Business, где страны ЕС, к примеру, показывают результаты в 3-5 недель. А учитывая, что работа налоговой службы давно автоматизировали и инспекторы фактически в режиме онлайн могут понять, были ли нарушения при подаче декларации, в таких длительных сроках нет никакой необходимости. И хотя изначально законопроект предполагал сокращение сроков камеральной проверки в три раза, даже ее нынешнее смягчение значительно снизит нагрузку на бизнес и соответственно даст сильный эффект для экономики, уверен Андрей Назаров.

Напомним, что с 1 января 2019 года, согласно принятому летом закону, налог на добавленную стоимость возрастет с 18% до 20%. Правительства ждет от этой меры дополнительные 620 млрд рублей в год.

При этом сохранены пониженные социальные ставки НДС в размере 10% на продукты питания (кроме деликатесов), детские товары, печатную периодиику и книги научно-образовательной и культурной тематики, на лекарства и медицинские изделия, а также нулевые ставки НДС для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.