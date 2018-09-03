Россия сохранила мировое лидерство по добыче нефти

Согласно данным Минэнерго РФ, ОПЕК и управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), в июне 2018 года наша страна сохранила лидирующую позицию по добыче нефти в мире: в среднем 11,066 млн баррелей нефти в сутки.

В месячном выражении среднесуточная добыча выросла на 0,85%, передаёт сетевое издание «Вести. Экономика».

Второе месте по этому показателю занимают США – в июне здесь добывали 10,674 млн баррелей в сутки, увеличив данный показатель на 2,2% по сравнению с маем.

По данным августовского доклада ОПЕК, добыча «чёрного золота» в Саудовской Аравии в июне этого года выросла на 4,2% до 10,44 млн баррелей в сутки – она занимает третье место.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в понедельник снижаются на фоне роста добычи сырья в США и странах ОПЕК. В частности, стоимость ноябрьских контрактов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,14%, до 77,53 долл. за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,19%, до 69,67 долл. за баррель.

Напомним, члены ОПЕК и ряд стран, не входящих в картель, договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тыс. приходятся на Россию.

Сделка стартовала с начала в 2017 году и уже дважды продлевалась, последний раз – до конца 2018 года.

В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки, увеличив добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки.