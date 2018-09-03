Россия становится СПГ-тигром

Наши преимущества

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона за период с января по август 2018 года вырос на 48,2% в годовом сопоставлении, до 15 млрд кб м. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на материалы Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК. При этом в августе экспорт СПГ сократился по сравнению с прошлогодним августом на 22%, до 0,9 млрд кб м.

«Мы можем увеличить долю СПГ с сегодняшних 4% до 15-20% мирового рынка в период до 2035 года. По нашим оценкам, с 2024 по 2035 год на рынке образуется свободная ниша в объеме примерно 200 млн тонн СПГ в год, благодаря наличию конкурентоспособных проектов Россия может занять до половины этой ниши», — передает агентство слова министра энергетики Александра Новака.

На сегодняшний день в России работают два завода по производству СПГ: проект «Сахалин-2», оператором которого является Sakhalin Energy, и запущенный в декабре 2017 года «Ямал СПГ» компании НОВАТЭК. Основная ресурсная база СПГ находится на севере — на полуостровах Ямал и Гыдан, где запасы газа превышают 38 трлн кубометоров. Новак отмечал, что поставки с СПГ-проектов не будут происходить в ущерб поставкам трубопроводного газа.

Мировой рынок СПГ является одним из самых высококонкурентных в мире, география производителей и вариантов поставок достаточно разнообразна, что позволяет потребителям максимально комфортно подбирать для себя самые выгодные условия, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Доля России на рыке СПГ до недавнего времени была достаточно скромной и даже не дотягивала до 5%, однако еще лет пять назад было понятно, что такое положение дел нас далеко не устраивает и мы будем предпринимать усилия, чтобы она увеличилась до 15-20%.

Соответственно проекты на Сахалине «Газпрома», и на Ямале НОВАТЭКа уже дают объективные намеки, на то, что это будущее близко. Столь высокий рост поставок российского СПГ в АТР за истекшие месяцы текущего года можно объяснить как раз тем, что НОВАТЭК в декабре прошлого года ввел в эксплуатацию первую линию завода «Ямал СПГ» мощностью в 5,5 млн т в год, который имеет высокие преимущества в плане доставки газа по более короткому маршруту – по Северному морскому пути. В большей степени этот газ поставляется в Китай, далее может попадать и на биржу и транспортироваться в остальные, близкие Китаю страны. Иными словами, российский газ для АТР более выгоден в плане ценообразования за счет удобной транспортировки.

Такие высокие показатели экспорта говорят о том, считает эксперт, что российский СПГ смог занять определенную нишу в Азии и на текущий момент подвинуть его на этом рынке, учитывая интересы остальных партнеров НОВАТЭКа в проекте «Ямал СПГ» (Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию и французский Total) будет довольно сложно. Наличие у российского поставщика такого важного преимущества, как использование арктического маршрута – это огромный плюс в борьбе с американцами за этот рынок. Объективно сейчас Америке нечем крыть, а развязывание торговых войн с Китаем в масштабах ВТО – это явно не тот козырь, который бы заставил Азию покупать заокеанский СПГ в разы дороже.

Другое дело – Европа, которая сейчас более уязвима и уже дала согласие на то, что готова наращивать потребление СПГ из Америки. Учитывая, что завод СПГ Ямала имеет, в отличие от Сахалинского проекта, более удобное расположение, то теоретически после ввода второй очереди, а она уже осуществлена в августе этого года, НОВАТЭК может начать больший объем поставок и в сторону ЕС, полагает Илья Жарский. Европейский газовый рынок в данном случае может стать площадкой для дальнейшей перепродажи газа.

Например, в случае с СПГ с Ямала было два прецедента, когда именно этот газ танкером доставлялся в американский Бостон, что еще раз подчеркивает, что рынок СПГ в отличие от традиционной продажи газа имеет совсем другую природу и даже в эпоху сильного политического противостояния, в случае необходимости, газ может перепродаваться самым отчаянным конкурентам. После ввода завода Ямал СПГ на полную мощность общая производительность увеличится с 5,5 до 16,5 млн тонн в год, что даже при активной конкуренции обеспечит России хороший спрос и постепенное наращивание доли потребления со стороны более лояльной Азии, уверен Илья Жарский.

Энергетический тигр

Перспективы экспорта российского СПГ вполне радужные, соглашается ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Дело в том, объясняет он, что сам по себе данный рынок исключительно перспективен. Объём экспорта в мире за 2017 год вырос на 11%, по данным ЦДУ ТЭК России. Потребление составило 293 млн т. По прогнозам Royal Dutch Shell, оно вырастет до 500 млн т до 2030 года. Сейчас в мире лидером экспорта СПГ выступает Катар, занимающий около 30% рынка и продающий около 80 млн т. в год.

Наибольший спрос предъявляют азиатские страны. Китай, Япония, Южная Корея имеют удельный вес в 60% мирового потребления. В Катаре до 75% экспорта занимают поставки именно в Азию. Но Катар, расположенный в политически нестабильном регионе Ближнего Востока, участвует в постоянных локальных конфликтах с соседями, есть постоянная угроза перебоев с поставками из-за «блокад» окружающих государств.

Поэтому показательно и логично, считает эксперт, что Россия резко, на 48,2% за 8 месяцев, повысила объём поставок именно в АТР.

Здесь решающее действительно, значение имеет начало производства на заводах «Ямал СПГ», контролируемых «НОВАТЭКом». Оно было запущено в 2017 году на первой линии мощностью 5,5 млн. тонн в год. Запланированная мощность трёх линий проекта в целом составляет 16,5 млн тонн. Их производство будет налажено в 2018-2019 годах. «НОВАТЭК» планирует дальнейшее развитие двух проектов на Ямале, которые совместно позволит увеличить производство СПГ до 70 млн тонн в год. В случае реализации планов, Россия приблизится к объёмам Катара, потеснит его на рынках и будет способна в будущем обеспечить газом большое число стран-потребителей, заключает он.

Так и не сумев (пока?), стать евразийским «тигром», то есть, повторить путь азиатских сверхбыстро растущих экономик 80-90 годов XX века, Россия показывает «тигриные» возможности на некоторых направлениях. Экспорт СПГ — напоминание о полузабытой теме энергетической сверхдержавы. Сюда же относится и «Северный поток — 2», за прокладкой которого через Балтийское море, а также через море проблем (от США) с повышенным интересом следит необычайно большое количество наблюдателей.