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Москва, 03.09.2018

ЦБ заявил о рисках роста инфляционных ожиданий

«Expert Online» 2018

Инфляционные ожидания россиян в августе выросли до 9,9% против 9,7% в июле, сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий ЦБ РФ "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения". При этом регулятор видит риски роста инфляционных ожиданий в ближайшие месяцы.

"В августе инфляционные ожидания населения практически не изменились. На ожидания меньше, чем в июле, повлияли цены на бензин. В ближайшие месяцы есть риски роста инфляционных ожиданий, связанные с динамикой курса рубля и повышением НДС. В потребительских настроениях респондентов появились признаки увеличения склонности к потреблению", - отмечает регулятор.

Согласно опросу "инФОМ", проведенному по заказу ЦБ , респонденты в августе стали реже упоминать рост цен на бензин как причину инфляции . Однако, несмотря на то, что к дате опроса цены на него практически не менялись уже в течение двух месяцев, бензин остался самым популярным из ответов на вопрос о том, какие товары подорожали сильнее всего.

"Это указывает на то, что инфляционные ожидания не только остаются чувствительными к разовым всплескам цен на отдельные товары, но и имеют тенденцию к сохранению на повышенных уровнях еще некоторое время даже при отсутствии значимых изменений цен", - указывают в ЦБ.

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