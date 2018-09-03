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Москва, 03.09.2018

В России резко подорожали легковые автомобили

«Expert Online» 2018

Цены на новые легковые автомобили автопроизводителей, официально представленных на российском рынке, выросли 3-350 тыс. руб., сообщает Вести.Экономика со ссылкой на аналитическое агентство "Автостат". 

Согласно результатам мониторинга, за период с 16 по 31 августа 2018 г. цены на автомобили изменились у 18 из них.

Так, компания Hyundai подняла цены на седаны Solaris и Elantra на 3 – 55 тыс. рублей, а также назвала стоимость эксклюзивной комплектации нового кроссовера Santa Fe – Black and Braun. 

На сумму от 12 до 35 тыс. рублей подорожал весь модельный ряд автомобилей Mazda, а большинство моделей Mercedes-Benz прибавили в цене от 20 до 350 тыс. руб.

Примеру Mazda последовала и компания Subaru – все автомобили этой марки во всех своих комплектациях подорожали на 19-70 тыс. руб. Еще один японский автопроизводитель – Toyota – обновил ценники у внедорожника Land Cruiser, прибавив к ним 33-65 тыс. руб. в зависимости от комплектации. 

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