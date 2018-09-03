В России резко подорожали легковые автомобили

Цены на новые легковые автомобили автопроизводителей, официально представленных на российском рынке, выросли 3-350 тыс. руб., сообщает Вести.Экономика со ссылкой на аналитическое агентство "Автостат".

Согласно результатам мониторинга, за период с 16 по 31 августа 2018 г. цены на автомобили изменились у 18 из них.



Так, компания Hyundai подняла цены на седаны Solaris и Elantra на 3 – 55 тыс. рублей, а также назвала стоимость эксклюзивной комплектации нового кроссовера Santa Fe – Black and Braun.

На сумму от 12 до 35 тыс. рублей подорожал весь модельный ряд автомобилей Mazda, а большинство моделей Mercedes-Benz прибавили в цене от 20 до 350 тыс. руб.

Примеру Mazda последовала и компания Subaru – все автомобили этой марки во всех своих комплектациях подорожали на 19-70 тыс. руб. Еще один японский автопроизводитель – Toyota – обновил ценники у внедорожника Land Cruiser, прибавив к ним 33-65 тыс. руб. в зависимости от комплектации.