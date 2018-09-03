Уникальное открытие: археологи обнаружили в Египте одно из древнейших поселений

Археологи обнаружили в Дельте Нила на севере Египта одно из древнейших поселений каменного века, восходящее к эпохе неолита.

Это удивительное и редкое археологическое открытие принадлежит египетско-французской научной миссии, проводящей с 2015 года раскопки в районе Телль-эс-Самара в провинции Дакахлия, пишет издание Al Ahram.

Со слова представителя министерства по делам древностей Египта, уникальность этого открытия заключается в том, что «постройки эпохи неолита находят в этом регионе впервые».

Уже известно, что в ходе раскопок у подножия горы исследователи наткнулись на ямы для хранения запасов провизии. На это указывает большое количество найденных там костей животных и останков органического происхождения.

Кроме того, обнаруженные каменные орудия труда и глиняные изделия указывают на то, что общинный строй стабильно существовал в этом плодородном районе еще 5 тыс. лет до нашей эры, то есть до эпохи фараонов.

Все эти уникальные артефакты позволяют получить исчерпывающую информацию о доисторических общинах, населявших Дельту Нила за тысячелетия до первой династии древнеегипетских царей.