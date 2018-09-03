В Москве проходит образовательный бизнес-форум «Трансформация 4»

3 сентября в СК «Олимпийский» при поддержке Правительства Москвы проходит масштабный образовательный бизнес-форум «Трансформация 4».

Так, на форуме уже успела выступить телеведущая и продюсер Тина Канделаки, которая вместе с самым титулованным бизнес-тренером России рассуждала о женском и мужском лидерстве. «Чтобы конкурировать с мужчинами, нужно забыть, что ты женщина и быть, в первую очередь, профессионалом. То есть, нужно быть готовой делить счет за деловой ужин пополам и не ждать, что тебе уступят место в метро».

На второй половине «Трансформации 4» выступят знаменитые бизнес-коучи, топ-менеджеры и ведущие эксперты в различных отраслях. Среди спикеров – кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, вице-президент «Сбербанка» Олег Смирнов и многие другие.

Форум включает модули: стратегия и финансы, маркетинг, продажи, упаковка бизнеса, личная эффективность.

Участие в форуме бесплатное, достаточно зарегистрироваться на сайте https://трансформация.рф/.