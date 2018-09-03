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Москва, 04.09.2018

В Москве проходит образовательный бизнес-форум «Трансформация 4»

«Expert Online» 2018
  • В Москве проходит образовательный бизнес-форум «Трансформация 4»
предоставлено пресс-службой

3 сентября в СК «Олимпийский» при поддержке Правительства Москвы проходит масштабный образовательный бизнес-форум «Трансформация 4».

Так, на форуме уже успела выступить телеведущая и продюсер Тина Канделаки, которая вместе с самым титулованным бизнес-тренером России рассуждала о женском и мужском лидерстве. «Чтобы конкурировать с мужчинами, нужно забыть, что ты женщина и быть, в первую очередь, профессионалом. То есть, нужно быть готовой делить счет за деловой ужин пополам и не ждать, что тебе уступят место в метро».

На второй половине «Трансформации 4» выступят знаменитые бизнес-коучи, топ-менеджеры и ведущие эксперты в различных отраслях. Среди спикеров –  кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, вице-президент «Сбербанка» Олег Смирнов и многие другие.

Форум включает модули: стратегия и финансы, маркетинг, продажи, упаковка бизнеса, личная эффективность. 

Участие в форуме бесплатное, достаточно зарегистрироваться на сайте https://трансформация.рф/

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