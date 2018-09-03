В России может подорожать хлеб, в Минсельхозе это отрицают

В России ожидается рост цен на хлебобулочные изделия, которая может подорожать на 10% уже в октябре, пишет газета «Известия».

Согласно прогнозу зерновых компаний и производителей продукции, дороже она станет из-за изменения курса валюты.

Влияние на этот процесс оказывает снижение прогноза на урожай в этом году, а также запланированный рост НДС, который заложен в цены на услуги ЖКХ и на топливо.

В ассоциации «Руспродсоюз» уточнили, что зерно уже повышается в стоимости. Сейчас пшеница третьего класса стоит порядка 12 руб. за кг. В начале августа её продавали за 10 руб., а в прошлом году – за 9 руб.

В ассоциации также напомнили, что цены на муку составляют 30% себестоимости хлеба и не могут не отразиться на итоговом продукте. При этом с середины сентября эксперты прогнозируют ее подорожание с 16 руб. до 18-18,5 руб. за кг

В свою очередь в пресс-службе Минсельхоза пояснили, что текущие средние цены производителей на зерно и соответственно на муку не окажут существенного влияния на среднюю стоимость хлебобулочных изделий у производителей.

В ведомстве подчеркнули, что она меняется под воздействием иных смежных факторов: роста цен на горюче-смазочные материалы, энергоресурсы и других. Причем меняется значительно более низкими темпами, подчеркнули.

«Это означает, что цены на хлеб до конца текущего года и в начале следующего года будут зависеть от изменения цен на материально-технические ресурсы», – резюмировали в Минсельхозе, добавив, что если рост на хлебобулочные изделия и произойдёт, то максим на 1,4%.