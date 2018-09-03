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Москва, 03.09.2018

В России создадут десантный конвертоплан

«Expert Online» 2018

В нашей стране в самое ближайшее время создадут десантный конвертоплан.

В настоящее время в ВДВ уже прорабатывают возможность применения конвертопланов для доставки десантников на поле боя, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в оборонной промышленности.

При этом отмечается, что Воздушно-десантные войска могут представить техническое задание по созданию конвертоплана до конца сентября 2018 года.

Наша справка

Конвертоплан представляет собой гибрид вертолёта и самолёта, который оснащён винтами, способными поворачиваться более чем на 90 градусов.

Конвертплан имеет преимущество в универсальности – он может взлетать и садиться как вертолёт, при этом летает с самолётной скоростью и эффективен в плане потребления топлива. 

На сегодняшний день наиболее распространенной моделью конвертоплана представлена американская Bell V-22 Osprey, который состоит на вооружении морской пехоты и ВВС США.

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