В России создадут десантный конвертоплан

В нашей стране в самое ближайшее время создадут десантный конвертоплан.

В настоящее время в ВДВ уже прорабатывают возможность применения конвертопланов для доставки десантников на поле боя, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в оборонной промышленности.

При этом отмечается, что Воздушно-десантные войска могут представить техническое задание по созданию конвертоплана до конца сентября 2018 года.

Наша справка

Конвертоплан представляет собой гибрид вертолёта и самолёта, который оснащён винтами, способными поворачиваться более чем на 90 градусов.

Конвертплан имеет преимущество в универсальности – он может взлетать и садиться как вертолёт, при этом летает с самолётной скоростью и эффективен в плане потребления топлива.

На сегодняшний день наиболее распространенной моделью конвертоплана представлена американская Bell V-22 Osprey, который состоит на вооружении морской пехоты и ВВС США.