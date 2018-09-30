5 главных ошибок при выборе свадебного ведущего

Успех мероприятия зависит от правильно подобранного артиста. Праздники длятся по несколько часов, поэтому важно иметь человека, способного разрядить обстановку и развеселить гостей. Мы собрали основные заблуждения молодоженов при выборе ведущего.

Залог счастливой свадьбы в людях, которые рядом в этот день. И речь идет не только о близких родственниках и любимых друзьях, но и об артистах, которые задают настроение празднику. Чтобы свадьба прошла на высшем уровне, предлагаем вам ознакомиться с 5 главными ошибками, которые допускают пары при выборе свадебного ведущего.

Основные заблуждения при поиске ведущего

Полагаться на рекомендации и советы

Находясь в поиске мастеров, часто люди прибегают к сарафанному радио. Безусловно, в определенных случаях это - более надежный способ, нежели слепой выбор в Интернете или журнале. Но не следует забывать, что о вкусах не спорят и требования к исполнителям у всех разные. Поэтому доверять чужому мнению – неправильно.

Не просматривать портфолио перед знакомством

Портфолио – ценный элемент любого профессионала. Именно оно отображает уровень и качество его работы. Изучите фотографии и видео с любых проведенных событий, которые помогут понять подходит вам человек или нет. Но не стоит всецело доверять просмотру видеоматериала, ведь этот клип – нарезка из лучших моментов.

Избегать личной встречи до мероприятия

Отобрав несколько потенциальных кандидатов, следует договориться о личной беседе. Это позволит оценить его пунктуальность, внешний вид, манеру общения и характер. Не стоит ориентироваться только на отдельные качества. Человек должен нравиться и подходить по необходимым для вас параметрам.

Не задавать провокационные вопросы

Свадьба – грандиозное событие с множеством людей. Профессионал должен находить подход к каждому участнику, подстраиваясь под сложившуюся ситуацию. Следует заранее проверить ведущего на стрессоустойчивость и находчивость, задав некорректные вопросы. Ответы могут показать его с интересной стороны.

Не обсуждать сценарий праздника

От развлекательной программы зависит общие впечатления и успех торжества. Поэтому расскажите тамаде свои пожелания касательно конкурсов, музыкального сопровождения и тайминга. Не стоит полностью погружаться и контролировать процесс создания, ведь для вас все происходящее должно быть приятным сюрпризом.

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