Аутсорсинг бухгалтерских и юридических услуг: как выбрать компанию

Бухгалтерия и юриспруденция довольно сложные для простого восприятии системы, особенно в нашей стране. Российское законодательство так стремительно меняется, что специалистам в данных областях приходится постоянно отслеживать все нововведения, так сказать в режиме «ультра-онлайн».

Именно поэтому сегодня очень востребован аутсорсинг бухгалтерских и юридических услуг.

Преимущества аутсорсинга

Работа с компаниями, предоставляющими услуги аусторсинга, имеет ряд неоспоримых преимуществ перед наймом штатного специалиста. В первую очередь это заметная экономия бюджета. Стороннему специалисту не нужно платить ежемесячно зарплату, организовывать для него отдельное рабочее место, оснащенное всей необходимой техникой, оплачивать курсы повышения квалификации, платить за него налоги и приобретать различные профессиональные издания.

Кроме того аутсорсинг бухгалтерских, юридических услуг исключает потерю человек на рабочем месте в случае болезни, отпуска, декрета или увольнения. Вместо этого вы получаете компетентного специалиста, с солидным опытом работы, который кроме всего прочего постоянно повышает свой профессиональный уровень.

Особенности выбора аутсорсера

Прежде чем остановить свой выбор на определенной компании, следует очертить круг возможных претендентов на сотрудничество. Для этого необходимо узнать, сколько времени фирма-аутсорсер пребывает на рынке и насколько она известна. Далее ознакомиться с отзывами клиентов. И вот тут нужно быть внимательней.

Не секрет, что на официальном сайте все компании размещают в основном хвалебные оды в свой адрес. Поэтому, чтобы получить более реальную картину, рекомендуем поискать мнения о работе аутсосера, размещенные на сторонних ресурсах. Безусловно, вам могут попасться и отрицательные отзывы, но не стоит им безоговорочно верить. Правильнее будет на их примере составить список вопросов и при первой встрече задать их менеджеру компании.

Обязательно обратите внимание на прозрачность ценовой политики. Нередко слишком низкая цена бывает завуалирована дроблением итоговой стоимости на несколько мелких составляющих, что позволяет компании-аутсорсеру привлечь побольше клиентов. Немаловажным моментом является наличие в штате фирмы специалистов не только конкретного профиля, а и сотрудников сопутствующих специальностей (бухгалтеров, юристов, менеджеров, кадровиков и пр.).

Максимально понятный сайт и его расположение на верхних позициях выдачи поисковых систем также говорит в пользу аутсорсера. Ну и конечно весомым преимуществом будет готовность менеджера выслать для изучения шаблон договора, а не навязчивое предложение встретиться лично.