Как найти идеальную работу

Результаты недавних исследований показывают, что лишь примерно в отношении 20–30% вакансий имеется доступ для открытого поиска. Такие результаты могут показаться нелогичными.
Но более детальное изучение этой проблемы позволяет понять причины, заставляющие работодателей скрывать, к примеру наиболее интересные вакансии в Абакане и заниматься поисками работников через закрытые кадровые агентства, без размещения объявлений в интернете.
Подбор специалиста всегда связан с риском для фирмы, который в самом лучшем случае приведет к необходимости второй стадии выбора кандидатов. Неподходящий для определенной должности человек будет означать для фирмы потерю денег и времени. Избежать подобных нежелательных последствий можно путем соблюдения нескольких простых правил, перечисленных ниже.
- Рассылку резюме необходимо выполнять грамотно. Тот, кто не раз искал работу, знает, как нужно правильно составлять резюме. Больше того, на специализированных вебсайтах предлагаются готовые формы, которые надо только заполнить. Но подготовить хорошее резюме недостаточно, необходимо его правильно подать. Ни в коем случае не следует высылать свой профайл, не сопроводив его письмом соответствующего содержания. Это производит плохое впечатление на потенциальных работодателей. В сопроводительном письме необходимо поздороваться с адресатом, указать свои имя и фамилию, сообщить интересующую вакансию и кратко объяснить, почему работодателю выгодно назначить на данную должность именно вас. В конце письма нужно пожелать хорошего настроения, напомнить, что резюме прилагается и указать свою контактную информацию. Длина всего сообщения должна составлять не более восьми строк.
- Нужно обращаться в фирмы, в которых раньше вы уже работали штатным или внештатным сотрудником. Если продемонстрированные тогда профессиональные умения удовлетворяли начальство, то высока вероятность того, что ваша кандидатура будет одобрена.
- Не нужно бояться и стесняться. Если есть желание устроиться на работу в конкретную фирму, но свободных вакансий в настоящее время там нет, это не повод для расстройства. Можно предложить рассмотреть свою кандидатуру и попросить работодателя связаться с вами после того, как появится свободная вакансия. Кадровики зачастую сохраняют такие письма и при появлении потребности в новых сотрудниках вызывают их авторов на собеседование.
- Использование связей. Вероятность того, что кто-то из ваших знакомых занимается интересующим вас делом, достаточно велика. Не нужно стесняться рассказывать о том, что вы в настоящее время занимаетесь поисками работы, возможно, что такой способ позволит найти желанную работу. Всем работодателям нравятся кандидаты с хвалебными рекомендациями от знакомых.
- Пользуйтесь возможностями, предоставляемыми социальными сетями. Нередко их участники делают объявления о свободных вакансиях, так что нужно регулярно внимательно изучать свою новостную ленту.
- • Необходимо позаботиться о том, чтобы обеспечить возможность для работодателей найти вас. Не следует скрываться и надеяться на случай. Никому не под силу чудом узнать о вашем огромном профессиональном опыте, редкой специализации и чрезвычайно высокой квалификации. Помимо соискателей, на огромном множестве вебсайтов для трудоустройства присутствует большое количество работодателей. Они тоже просматривают резюме по ключевым словам и однажды могут увидеть и ваше резюме. Желательно зарегистрироваться на максимально возможном числе таких вебсайтов. Следует заполнять весь профиль, не пропуская ни одно свое достоинство. Что касается своих недостатков, то о них можно сообщить работодателю при личной встрече, если он задаст соответствующий вопрос.