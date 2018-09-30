Как найти идеальную работу

Результаты недавних исследований показывают, что лишь примерно в отношении 20–30% вакансий имеется доступ для открытого поиска. Такие результаты могут показаться нелогичными.

Но более детальное изучение этой проблемы позволяет понять причины, заставляющие работодателей скрывать, к примеру наиболее интересные вакансии в Абакане и заниматься поисками работников через закрытые кадровые агентства, без размещения объявлений в интернете.

Подбор специалиста всегда связан с риском для фирмы, который в самом лучшем случае приведет к необходимости второй стадии выбора кандидатов. Неподходящий для определенной должности человек будет означать для фирмы потерю денег и времени. Избежать подобных нежелательных последствий можно путем соблюдения нескольких простых правил, перечисленных ниже.