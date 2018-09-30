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Москва, 01.10.2018

Облачная бухгалтерия: преимущества и особенности сервиса

«Expert Online» 2018

Технический прогресс на месте не стоит, затронул он и современную бухгалтерию. Сегодня для ее ведения нет необходимости устанавливать специальные программы на компьютер, все дела можно вести в онлайн режиме.

Для этого вся необходимая информация шифруется и размещается на удаленном сервере, доступ к которому имеют лишь директор компании и бухгалтер.

Иными словами, сегодня появилась возможность не покупать специальные бухгалтерские программы, а взять их в аренду, к примеру здесь http://www.infop.ru/products/buchgalteria/oblaco/. Такой подход имеет как ряд положительных сторон, так и некоторые сомнительные моменты, о чем и поговорим далее.

Преимущества облачной бухгалтерии

Одним из основных плюсов, пожалуй, является возможность работать абсолютно из любого места в любое время дня и ночи, главное чтобы был доступ к интернету. Причем для этого не обязательно наличие компьютера, существует множество программ, которые поддерживают современные планшеты и смартфоны.

Следующий приятный момент – финансовая экономия. При работе с облачной бухгалтерией нет необходимости приобретать и настраивать сервер, соответственно не нужно нанимать программиста. Но при этом еще и снижаются расходы на организацию локальной сети и дальнейшую ее поддержку.

Облако прекрасно интегрируется с другими сервисами, что позволяет пользоваться интернет-банком, заполнять и отправлять всевозможные отчеты и декларации, а также проверять надежность контрагентов.

Если же возникают какие-либо сложности в работе с облачной бухгалтерией, сотрудники техподдержки помогут оперативно решить любую проблему. Ну и конечно немаловажным моментом является полная защита бухгалтерии от всевозможных шпионских программ и вирусов, что позволяет препятствовать утечке данных.

«Подводные камни» в работе облачного сервиса

При огромном количестве преимуществ облачной бухгалтерии есть несколько недостатков, которые могут испортить общее впечатление от сервиса. В первую очередь следует помнить, что для корректной работы необходимо обеспечить бесперебойное подключение к интернету. А значит, поработать на лоне природы или в сильную грозу вряд ли получится. Но зато высокой скорости подключения не требуется, достаточно обычного 3G.

Кроме того сервис в некоторых браузерах работает некорректно. Однако проблема легко решается установкой Mozilla Firefox, Opera или Google Chrome. Что касается выгрузки данных после принятие пользователем решения прекратить использовать облачную бухгалтерию, тут придется столкнуться со сложностями. Дело в том, что зачастую системы позволяют лишь частично выгрузить залитую в нее информацию. Но разработчики обещают в ближайшее время урегулировать этот вопрос.

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