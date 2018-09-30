Особенности выбора инвестиционного хедж-фонда

Количество хедж-фондов исчисляется тысячами, поэтому выбор наиболее подходящего для конкретного инвестора фонда среди них – непростая задача.

Для этого необходимо провести детальное исследование. Ниже приведен ряд рекомендаций, которые помогут в решении данной задачи.

Необходимо выполнить анализ своего инвестиционного портфеля. Это позволит выбрать хедж-фонд с наиболее подходящей для себя стратегией и минимизировать риски своего портфеля. К примеру, если основной портфель ориентирован на рост стоимости актива, то хедж-фонд, который комбинирует длинные и короткие позиции, может уменьшить его волатильность. Не лишним будет ознакомление с отзывами в сети интернет о том или ином брокере, например отзывы о Genesys Private Fund.

Необходимо провести тщательное изучение хедж-фонда, получить максимально подробные сведения о его стратегии, о тех активах, в которые он инвестирует, а также о предлагаемых им клиентам условиях. При решении этой задачи желательно воспользоваться помощью высококвалифицированного инвестиционного консультанта.

Необходимо обратить внимание на прошлую доходность хедж-фонда, которая показывает размер прибыли, полученной ранее другими инвесторами. Здесь очень важно не поддаться искушению немедленно вложить крупные суммы в фонды, недавно продемонстрировавшие прекрасные результаты. Вполне вероятно, что такие результаты были достигнуты за счет того, что хедж-фонд принимал на себя слишком высокие риски. Поэтому существует вероятность того, что после недавних побед фонд понесет большие убытки.

Необходимо получить максимально подробную информацию об управляющем хедж-фонда. Даже отличные прошлые успехи менеджера в крупных финансовых компаниях не гарантируют того, что он столь же хорошо сможет справляться с управлением хедж-фондом. Между работой в крупном инвестиционном банке и управлением собственным хедж-фондом имеются значительные различия.

Необходимо ознакомиться с размерами комиссионных сборов. Как правило, с точки зрения размера комиссионных сборов хедж-фонды обходятся дороже, чем взаимные фонды.

Необходимо узнать цену отступления, а также про любые ограничения на изъятие своих денежных средств, в особенности досрочное. У некоторых хедж-фондов предусмотрен период, в течение которого клиент не имеет возможности вернуть свои денежные средства. Продолжительность этого периода может составлять несколько лет. И даже если такой период не указан, все равно хедж-фонд может в любой момент заморозить денежные средства до тех пор, пока ситуация на рынке не станет более благоприятной.