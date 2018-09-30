Виды и особенности комбинированных домов

При строительстве жилья за городом одним из наиболее востребованных вариантов являются комбинированные дома

Их особенность состоит в том, что в одном строении сочетаются два этажа различной конструкции. Нижний этаж строится из более основательного материала (к примеру, из камня), верхний – из более легкого (к примеру, из древесины). При выборе такого проекта в компании https://vekadom.com/ вы сможете получить неоспоримые преимущества.

Преимущество комбинированных домов состоит в долговечности древесины, используемой для строительства второго этажа, что достигается за счет его отрыва от поверхности земли через первый этаж. Кроме того, здание эффективно защищается крышей от атмосферных осадков.

При возведении комбинированных домов используется большое количество вариантов сочетания различных строительных материалов. Вместо натурального или искусственного камня с закладкой первого этажа используют железобетон, кирпич, газо- или пеноблоки. На первом этаже оборудуют котельную, гараж, кухню или гостиную с камином.

Комбинированные дома, построенные из камня и древесины, являются основой стиля шале. Раньше они возводились в горной местности и служили временным или постоянным прибежищем для пастухов и их скота. Стройматериал для первого этажа был у пастухов под ногами, а для второго – на склонах гор.

С течением времен стиль шале претерпел видоизменения. Верх в нем по-прежнему строится из хвойных пород древесины, тогда как низ теперь зачастую возводится из новых стройматериалов, которые могут заменить натуральный камень. Один из таких вариантов заключается в комбинировании пеноблоков и древесины. Эти строения являются достаточно практичными, так как обеспечивают высокий уровень комфорта и существенную экономию денежных средств. Поскольку пеноблоки, как и древесина, весят немного, нагрузки на почву минимальны. Это позволяет дополнительно экономить денежные средства при обустройстве фундамента здания. Причем возведение стен из пеноблоков происходит очень быстро.

Все большую популярность на современном жилищном рынке завоевывают комбинированные дома, построенные из кирпича и бруса. Как правило, цоколь и подвал устраиваются из бетона, тогда как первый этаж выкладывается из кирпича. Второй этаж, построенный из бруса, обеспечивает изысканность дизайна.

В последнее время все комбинированные дома строятся из газобетона и древесины. Газобетон почти не отличается от пенобетона, однако является более технологичным в обработке и обладает меньшей массой.