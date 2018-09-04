Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 05.09.2018

Капитализация Amazon достигла $1 трлн

«Expert Online» 2018

Рыночная стоимость акций американской компании Amazon на бирже NASDAQ достигла $1 трлн, сообщает ТАСС.

Таким образом, Amazon стал второй американской компанией, чья капитализация достигла данной отметки. Ранее этот порог преодолела Apple, общая стоимость акций которой на NASDAQ составляет $1,1 трлн.

Amazon была создана в 1994 году и занимается продажей товаров и услуг через интернет. Ассортимент предлагаемых товаров включает книги, бытовую электронику, детские игрушки, пищевые продукты, хозяйственные и спортивные товары и многое другое. Помимо США компания имеет представительства в ряде других стран.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара ускорил падение к рублю после сообщения ЦБ
      Курс доллара ускорил падение к рублю после сообщения ЦБ
    2. Курс доллара могут обрушить
      Курс доллара могут обрушить
    3. Курс доллара готовят к жесткой посадке
      Курс доллара готовят к жесткой посадке