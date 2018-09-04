Капитализация Amazon достигла $1 трлн

Таким образом, Amazon стал второй американской компанией, чья капитализация достигла данной отметки. Ранее этот порог преодолела Apple, общая стоимость акций которой на NASDAQ составляет $1,1 трлн.

Amazon была создана в 1994 году и занимается продажей товаров и услуг через интернет. Ассортимент предлагаемых товаров включает книги, бытовую электронику, детские игрушки, пищевые продукты, хозяйственные и спортивные товары и многое другое. Помимо США компания имеет представительства в ряде других стран.