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Москва, 04.09.2018

Более 80% российских компаний готовы продать активы‍

«Expert Online» 2018

Как сообщает исследование консалтинговой компании EY, продать активы компании из-за их неэффективности или выявления того или иного фактора риска готовы более 80% компаний России.

«84% российских респондентов заявляют о том, что у них есть активы, от которых они готовы отказаться в связи с неэффективностью или выявлением того или иного фактора риска», — говорится в сообщении.

Из них продать активы из-за риска прекращения деятельности готовы 51% опрошенных. Геополитическая напряженность вызывает желание покончить с бизнес деятельностью у 55% респондентов.

Среди основных факторов, которые влияют на сворачивание предпринимательской деятельности, также отмечаются «изменение торговой политики, волатильность курса и происходящую цифровою трансформацию».

49% российских респондентов и 38% глобальных уверены, что самую большую угрозу для заключения сделок на ближайший год несет нехватка высококачественных активов. Усиление регулирования со стороны государственных органов в одинаковой степени беспокоит 37% глобальных и 33% российских руководителей.

Как отмечает партнер EY, руководитель практики консультационных услуг по сделкам в СНГ Алексей Иванов, «основная активность рынка связана с продажей малого и среднего бизнеса, и на данный момент предложение превышает спрос: только 32% опрошенных планируют приобретения».

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