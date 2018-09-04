Диетологи рассказали, как правильно питаться, чтобы прожить дольше

Ученые-диетологи из Института Солка в Калифорнии пришли к выводу, что приём всей дневной нормы калорий в течение 10 часов помогает компенсировать проблемы метаболизма, вызванные нарушением суточного цикла

Как известно, человеческий организм не может самостоятельно сохранять баланс между временем на переваривание пищи и временем на поддержание функций метаболизма, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

Поэтом исследователи в ходе опытов над лабораторными мышами, отключили у грызунов гены, ответственные за поддержание циркадных ритмов. При этом они разделили мышей на две группы.

Первой предоставили круглосуточный доступ к еде, второй — только в течение 10-часового окна. В результате у мышей из первой группы диагностировали диабет, ожирение и жировую болезнь печени. Вторая группа осталась здоровой, хотя состав еды и количество калорий у грызунов из обеих групп был идентичный, пишет журнал Cell Metabolism.

По словам ученых, эксперимент показал, что ограничение приема пищи 10-часовым интервалом помогает сохранить здоровье и потенциально продлить срок жизни даже при нарушении биоритмов.

В ближайшее время диетологи планируют провести такие же эксперименты с участием людей.

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