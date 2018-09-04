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Москва, 04.09.2018

Россия согласилась продать США еще четыре двигателя РД-181

«Expert Online» 2018

Химкинское НПО «Энергомаш» подписало с американской компанией Orbital ATK контракт на поставку еще четырех двигателей РД-181 для ракет Antares, сообщает Коммерсант. Двигатели должны поступить заказчику не позднее 2021 года.

В понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что Россия продолжит поставки в США ракетных двигателей, если этого захотят американские партнеры.

«Несмотря на массированное давление, которое испытывают заказчики этих двигателей на территории США со стороны правящего американского класса и Конгресса, альтернативы им тем не менее до сих пор не создано», – отметил Рогозин, назвав это «взаимной зависимостью».

По словам источника, близкого к руководству Роскосмоса, пока зависимость от закупок США ракетных двигателей является критической для «Энергомаша»: ни одна из других стран просто не готова приступить к закупке серийных (более 10 единиц) партий двигателей.

Конгресс США после 2014 года постоянно требовал от Пентагона отказаться от закупок ракетных двигателей у России. Законодателям удалось добиться запрета на сотрудничество с 2019 года, но военное ведомство США все же сумело отменить ограничения. Первые американские ракетные двигатели появятся не ранее 2025 года.

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