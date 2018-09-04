Портам Прибалтики не грозит разорение благодаря проблемам в России

Прибалтика сохраняет российский транзит из-за более дешевого хранения в портах Прибалтики, а также недостатка у России мощностей по перевалке ряда грузов, передает Sputnik.

Ситуация сохранится до той поры, пока в стране не появятся собственные специализированные терминалы по ряду опасных химических грузов, а также не будет предоставлена возможность по перевозке и перемещению немаркированной продукции в розничной таре. Об этом рассказал изданию директор организации «Морстройтехнология» Александр Головизнин. Он подтвердил, что большое количество грузов, которые переваливаются в Прибалтике, в российских портах обрабатывать негде или не получается.

«Как минимум это аммиак, метанол, много мелкопартионной жидкой химии. У нас нет ни одного терминала для перевалки аммиачной селитры навалом», — рассказал Головизнин.

Топ-менеджер объяснил отсутствие необходимой инфраструктуры жесткими требованиями по пожаробезопасности в России, который очень сложно соответствовать.

Не грозит Прибалтике и потеря российского угля. В РФ нет необходимых мощностей для переработке сырья, а резервы по увеличению пропускной способности у имеющихся терминалов практически не осталось. Так, что пока не будут достроены новые терминалы, российский уголь будет отправляться на экспорт через порты Балтии.

«"Ростерминалуголь", например, обрабатывает больше грузов, чем предполагает проектная мощность. Терминал в Высоцке для создания резерва также работает на пределе. Серьезно загружен углем терминал в порту Усть-Луга и думает над дальнейшим расширением мощностей. И даже порт Выборг со своим весьма мелким флотом загружен углем. "Юг–2" перешел к работе с углем и проектирует специализированный угольный терминал», — прокомментировал эксперт.

Также Литва, Латвия и Эстония из-за доступных цен и отсутствия таможенных платежей неплохо зарабатывают на складском хранении. В доказательство эксперт привел пример с транзитом алкогольной продукции: в России ввоз и перемещение немаркированной продукции в розничной таре невозможны, а в Прибалтике таких ограничений нет.