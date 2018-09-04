Газпром вложит 10 миллиардов рублей в новый проект

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве между правительством округа и ПАО «Газпром» в 2018 году.

Документ подразумевает реализацию социально значимых проектов, которые напрямую связаны с развитием Ямальского центра газодобычи и с началом освоения Харасавэйского месторождения.

Согласно соглашению Ямал получит дополнительно около 10 млрд рублей.

Глава округа Дмитрий Артюхов поблагодарил Алексея Миллера за активную помощь компании в восстановлении арктической природы. Известно, что на средства «Газпрома» был полностью очищен остров Белый. В планах у округа – очищение острова Вилькицкого.

Отдельно Артюхов и Миллер обсудили вопросы развития газификации в регионе. Отмечается, что за период, начиная с 2007 года, «Газпром» построил на территории Ямало-Ненецкого автономного округа шесть межпоселковых газопроводов.