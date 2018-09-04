Говорить о росте цен на хлеб стало опасно

ФАС может выдать предостережение публичным спикерам после их заявлений о возможном росте цен на хлеб. Аналитики высказывают мнения как в поддержку такой линии ведомства, вспоминая взвинтившую цены «гречневую лихорадку», так и против намерений антимонопольщиков, грозящих запретом на гласное обсуждение экономической проблематики, в данном случае — на ведение профессиональной дискуссии о причинах роста цен.

Кого-то залихорадило

Жительницу поселка Лух Ивановской области, что на фото, Федеральная антимонопольная служба хотела бы оградить от прогнозов того, что цены на хлеб могут вырасти. Возможно, если она узнает об этом, то скажет, что как от разговоров не рождаются дети, так и цены растут не от них. А может быть, у нее будет иное мнение. В любом случае, она вряд ли замедлит его высказать. Но не всем теперь разрешается говорить в столь же свободном духе.

Как заявила глава управления контроля агропромышленного комплекса антимонопольного ведомства Анна Мирочиненко, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может выдать предостережение должностным лицам после заявлений о возможном росте цен на хлеб. Этим вопросом, сообщила она агентству ТАСС, служба занимается «в настоящее время».

Свое заявление чиновница сделала после публикации в газете «Известия» информации о том, что зерновые компании и производители хлеба предупредили о возможном подорожании на 10% уже к октябрю. В частности, исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков рассказал, что одной из причин подорожания хлеба может стать рост цен на зерно, стоимость которого он связал с биржевыми ценами, прогнозом по урожайности и курсом валют.

По словам Анны Мирочиненко, ФАС попросит свои региональные управления усилить контроль на рынке хлеба. При этом на федеральном уровне ведомство будет анализировать полученные данные и подготовит меры для исправления ситуации в случае необходимости.

Зачем ФАС запрещает говорить о подъеме цен? С одной стороны, объясняет руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова, их заявление можно понять. Давайте вспомним гречку. Выходили представители, объявляли о срывах поставок гречки в торговые сети России из-за плохого урожая, что ведутся переговоры о подъеме закупочных цен, вслух предполагали, что в связи с этим возможен рост гречки – и эффект запущен. Начиналась покупательская «истерика», крупу сметали с прилавков. Цены от этого выросли на 50-100%. Это было несколько раз с 2010 года.

Да, признает она, ситуация в стране осложняется – рубль находится под давлением, нефть дорожает, зерно дорожает, санкции все жестче. Если производители будут просто поднимать цены на товар без громких заявлений — не будет «гречневой лихорадки» — резких скачков изменения стоимости в 2двараза. Наверное, производителям было бы проще подготавливать население, если ФАС установит четкие критерии такой подготовки. Как говорится: «сказал А, говори и Б». Если представитель заявляет о росте цен, то пусть сразу на месте и договаривает конкретику: насколько именно подорожают те или иные товары. Эти меры позволят не допустить «гречневую лихорадку» в той или иной сфере, считает Екатерина Туманова.

Нельзя запретить дискуссию, или — Нельзя, запретить дискуссию

Предостережение ФАС — это «игрушечный пистолет», уверен старший научный сотрудник РАНХиГС Вадим Новиков. Это документ, который не имеет юридических последствий, но призван запугать. С юридической точки зрения официальное предостережение ФАС ничем не отличается от заявления о том, что оно может быть выдано. В то же время это не просто слова: в обоих случаях госорган обеспечивает стигматизацию поведения, которое не нарушает закон, и препятствует людям пользоваться их законными правами.

В данном случае участников рынка стремятся вывести из профессиональной дискуссии о причинах роста цен и делают их уязвимыми в политическом смысле, полагает аналитик, ведь им препятствуют публично объяснять причины своих действий или объяснять последствия государственных решений. По сути, ФАС подрывает конституционное право на обращение к государству, на что не имеет и не может иметь полномочий.

Статья о согласованных действиях, которую ФАС использует для выдачи таких предостережений, является каучуковой нормой вроде запрета на экстремистские высказывания, напоминает Вадим Новиков. В основе этой статьи лежит экономическая теория олигопольных рынков, однако ФАС применяет ее и к рынкам далеким от олигополии, в частности, производству хлеба. Знаменитый «батутный кейс» преследования двух ИП — владельцев батутов также основан на статье о согласованных действиях.

Эта статья содержит и положения, которые далеки от любой экономической теории. Скажем, она позволяет цене откликаться на спрос, но только если он изменился «не менее чем на один год». Наконец, положение этой статьи о публичных заявлениях выглядит попросту неправовым. Ведь согласно статье, ответственность за необоснованный рост цен (такой, который ФАС счел необоснованным) наступает при наличии публичного заявления о росте цен со стороны одного из участников рынка. Получается, делает вывод Вадим Новиков, ты можешь быть наказан за действия, на которые никак не влиял.

Точный прогноз может вам дорого обойтись

Есть большая разница между прогнозами и субъективными мнениями участников рынка и высказываниями должностных лиц, или лиц, и занимающих посты в авторитетных организациях, объединяющих производителей, которые могут быть интерпретированы как призыв к завышению цен на продукцию, говорит, в свою очередь, партнер компании «НАФКО-Консультанты» Ирина Мостовая. В данном случае это хлеб. ФАС имеет полномочия пресекать подобного рода призывы, то есть осуществлять действия, направленные на предотвращение нарушения федерального законодательства в сфере конкуренции и ценообразования.

Такие заявления могут быть квалифицированы как координация экономической деятельности, административное нарушение, за которое, в соответствии со статьей 14.32 КоАП, предусмотрена ответственность в виде штрафа для граждан и должностных лиц в размере от 40 до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет для последних, для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 1 до 5 миллионов рублей.

В свою очередь, продолжает юрист, если производители хлеба и мучных изделий действительно приступят к повышению цен, а динамика их изменения будет свидетельствовать о формировании ценового сговора (картеля) на рынке мучных изделий (учитывается динамика изменений за определенный отрезок времени), то это может повлечь возбуждение дела со стороны ФАС и в их отношении. «Я напомню, — говорит она. — что осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий участниками рынка может повлечь наложение крупных оборотных штрафов, размер которых будет напрямую зависеть от выручки, полученной от реализации товаров, на рынке которых совершено нарушение, то есть в конкретном случае завышение цен».

Таким образом, заключает Ирина Мостовая, ФАС в рамках своих полномочий имеет возможность провести соответствующую проверку. Информационные высказывания участников рынка, безусловно, не являются правонарушением, это не противоречит действующему законодательству, в том числе в сфере конкуренции и ценообразования. Однако даже если существуют основания для роста цен на конкретную продукцию, призывы к участникам рынка повышать цены на конкретную величину со стороны должностных лиц могут быть расценены ФАС как недопустимая координация экономической деятельности и создание ценового сговора с целью манипуляции ценами, и здесь уже последует привлечение к ответственности.