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Москва, 04.09.2018

Грызлов дал совет, как нужно вести расследование убийства Захарченко

«Expert Online» 2018

Постоянный представитель России в контактной группе в Минске по Донбассу Борис Грызлов заявил, что расследование убийства главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко должно вестись открыто с обязательным привлечением участников минского процесса.

По его словам, вопрос гибели лидера ДНР будет поднят на заседании контактной группы 5 сентября, передаёт РИА Новости.

Кроме того, Грызлов подчеркнул, что расследование должно быть максимально объективным, с привлечением всех участников минского процесса.

Напомним, глава ДНР Александра Захарченко погиб при взрыве, который прогремел в центре Донецка в кафе «Сепар» вечером 31 августа.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким главы Захарченко, подчеркнув, что организаторы и исполнители этого подлого убийства понесут заслуженное наказание.

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