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Москва, 04.09.2018

Курс доллара резко отреагировал на заявление Набиуллиной

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара резко отреагировал на заявление Набиуллиной
Геннадий Сафонов/Интерпресс/ТАСС

Курс доллара перешел к снижению к рублю после утреннего роста на фоне заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что регулятор не исключает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров 14 сентября. По словам главы ЦБ, в пользу такого решения появились некоторые факторы.

В начале торгов на Московской бирже курс доллара к рублю повышался на 28 копеек относительно уровня закрытия предыдущего торгового дня и достигал отметки в 68,4 рубля. После заявления главы ЦБ РФ курс доллара опустился относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии на 8 копеек - до 68,04 рубля. При этом евро с открытия сегодняшних торгов снижается к рублю и продолжает дешеветь. Так, к 12:25 мск курс евро опустился на 34 копейки, до 78,81 рубля.

В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 7,25% годовых. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ состоится 14 сентября. На последнем заседании 27 июля совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую ставку без изменений.

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