ЦБ готов пойти на жесткий шаг ради спасения рубля

Банк России видит значительное число факторов, говорящих в пользу сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании, однако появились факторы в пользу повышения ключевой ставки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в преддверии Х Глобального форума Альянса за финансовую доступность. Об этом сообщает ПРАЙМ.

"Сейчас немного факторов, которые бы говорили за снижение ставки. Есть значительное число факторов, которые говорят о сохранении ставки. Появились некоторые факторы, которые позволяют вынести и вопрос о возможном повышении ставки", — сказала она, отвечая на вопрос о решении совета директоров ЦБ на ближайшем заседании.

В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 7,25% годовых. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ состоится 14 сентября. На последнем заседании 27 июля совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую ставку без изменений.

Набиуллина отметила также, что инфляция возвращается к целевому значению в 4% быстрее, чем ожидал Центробанк, в том числе из-за курсовой разницы. "Инфляция возвращается к нашей цели чуть быстрее, чем мы прогнозировали раньше. Прежде всего из-за внешних факторов, курсовой динамики. Чуть подросли инфляционные ожидания, совсем незначительно, тоже будем это учитывать", — заявила глава регулятора.

Кроме того, по словам главы регулятора, Банк России будет учитывать повышенную волатильность на финансовых рынках и другие риски при принятии решения о ключевой ставке на сентябрьском заседании совета директоров.

"Мы видим на финансовых рынках повышенную волатильность, и не только в России. Мы будем оценивать все риски. Есть изменения на внешних рынках, внешние факторы, это будет обсуждаться при принятии решения (о ключевой ставке — ред.)", — сказала Набиуллина.

По ее словам, волатильность связана с ожиданиями иностранных инвесторов нормализации монетарной политики в ряде развитых стран, а также с рядом проблем в странах с формирующимися рынками. Это приводит к тому, что иностранные инвесторы переоценивают риски, отметила Набиуллина.