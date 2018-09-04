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Москва, 04.09.2018

На Украине призывают запретить работу в стране всех российский СМИ

«Expert Online» 2018

Анна Гопко – глава комитета Верховной Рады «незалежной» по иностранным делам – заявила, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должен прекратить работу всех российских СМИ на Украине.

По её мнению все российские СМИ должны быть внесены в санкционные списки. Об этом депутат написала на своей странице в Facebook.

При этом она подчеркнула, что СМИ на Украине «это такое же оружие как танки, которые стреляют в мозги людей».

«Почему мы должны это терпеть? Это не вопрос свободы СМИ. Это вопрос национальной безопасности и защиты независимости от в Кремля», – резюмировала Гопко, добавив, что в СНБО должны проанализировать и прекратить деятельность всех «московских рупоров на Украине».

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