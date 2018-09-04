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Москва, 04.09.2018

Павел Ливинский показал Дмитрию Медведеву эффекты от внедрения цифровых сетей

«Expert Online» 2018

4 сентября председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев посетил с рабочим визитом первый цифровой район электрических сетей (РЭС) Подмосковья. Премьер-министра сопровождали заместитель Председателя Правительства Дмитрий Козак, глава Министерства энергетики России Александр Новак и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский продемонстрировал членам делегации эффекты от внедрения нового цифрового РЭС, размещенного на территории подстанции «Слобода» в Истринском районе.

«Для Московской области это пилотный проект. Цифровой район распределительных электрических сетей позволяет дистанционно управлять сетью и электрооборудованием в режиме реального времени, непрерывно отслеживать параметры процесса передачи и потребления электроэнергии», — заявил руководитель «Россетей».

«Меньше года назад мы заявили цифровизацию в качестве основы инновационного развития электросетевого комплекса. Уже сегодня могу констатировать, что цифровые решения активно внедряются на наших объектах в целом ряде субъектов» — доложил Павел Ливинский председателю Правительства.

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