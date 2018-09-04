Россияне дали оценку мерам властей по поддержке рубля

Две трети граждан считают ослабление рубля личной проблемой. Только 29% полагают, что власти страны делают все для стабилизации курса национальной валюты. Об этом свидетельствуют данные опроса социологов Ромира, сообщают Вести.Экономика.

Опрос показал, что 65% россиян считают ослабление рубля проблемой для себя лично. Только 35% заявили, что для них снижение курса национальной валюты не представляет никаких сложностей.

Значение курсов валют снижается, в зависимости от возраста респондентов. В возрастной группе от 18 до 34 лет 78% ответили, что ослабление рубля затрагивает их лично. А вот в группе старше 60 лет положительно ответили 53% участников опроса. 47% заявили, что это их не касается.

Гораздо больше участников опроса считают, что это проблема государственного, а не только личного масштаба. Такое мнение высказали 74% респондентов. Опять же, большая часть россиян, обеспокоенных ослаблением рубля, как проблемой для государства, принадлежит к более молодым возрастным группам. Так в группе от 18 до 24 лет 82% признали, что это так. В группе от 25 до 34 лет — 81%.

Если рассматривать географический аспект, то наибольший процент тех, кого снижение курса нацвалюты волнует, как проблема государственного масштаба, оказался в Уральском федеральном округе. Меньше, чем в целом по стране, таких респондентов в Северо-Западном округе, где аналогичную позицию заняли лишь 63% опрошенных.

"Довольно часто можно слышать тезис о том, что если ты зарабатываешь в рублях и рассчитываешься в национальной валюте, то бояться колебаний курса не стоит. Опрос опровергает это утверждение. Две трети населения обеспокоены и следят за ситуацией, причем переживают за свое материальное благополучие даже меньше, чем за страну в целом", — комментирует исследование президент исследовательского холдинга Ромир Андрей Милехин.

Между тем, лишь менее трети респондентов полагают — власти делают все, чтобы не допустить резких колебаний курса валют. Об этом заявили 29% участников исследования. 71% респондентов считают, что это не так.

Позиция по этому вопросу, опять же, зависит от возраста. Так в группе от 18 до 45 лет меры правительства по поддержке рубля считают достаточными только 22%. А среди тех, кто старше 60, такого мнения придерживаются 40% участников опроса.